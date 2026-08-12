Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

El expresidente Gabriel Boric volvió a la crítica contingente en su cuenta de la red social X, al dar cuenta de una reciente visita a establecimientos educacionales en el sector sur de la Región Metropolitana (RM).

El ex jefe de Estado lanzó un comentario sobre la educación pública, justo en la jornada en que se publicó en el Diario Oficial la Ley Escuelas Protegidas, normativa que tiene por objetivo establecer medidas de seguridad, orden, y respeto para las comunidades educativas.

Hoy estuve en la escuela pública Territorio Antártico de San Miguel conversando con los Presidentes y Presidentas de curso desde kinder a 8vo básico y con el Centro de Estudiantes sobre liderazgo y participación, y por cierto escuchando sus preguntas y sus sueños. También con… pic.twitter.com/81YHY0jCM9 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 12, 2026

“Hoy estuve en la escuela pública Territorio Antártico de San Miguel conversando con los presidentes y presidentas de curso desde kinder a 8vo básico y con el Centro de Estudiantes sobre liderazgo y participación, y por cierto escuchando sus preguntas y sus sueños”, escribió.

Contó que además se reunió con directivos del SLEP Santa Rosa y directores de colegios de San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y La Legua. “Fue una experiencia hermosa y tremendamente motivante que estaré repitiendo en diferentes escuelas y liceos en el futuro”, dijo.

Y luego lanzó: “Se habla tanto de la educación pública en el debate muchas veces sin haber pisado una escuela”.

En la parte final de su mensaje, Boric valoró el compromiso de “las y los profesores, directivos, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas. Ustedes construyen la patria. Y la energía, creatividad y cariño de los chicos y chicas. Son un orgullo para Chile”.