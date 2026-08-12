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    Con un martillo y un corta cartón: pareja de adolescentes son detenidos tras robar 57 pares de anteojos en un mall

    Un menor de 16 años y una joven de 15 irrumpieron de madrugada en el centro comercial y se apropiaron de productos en distintos módulos de venta.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Personal de la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina detuvo a dos adolescentes, un hombre de 16 años y una mujer de 15, que fueron sorprendidos al interior de un mall de la comuna de La Reina, la madrugada de este martes, luego de ingresar al centro comercial tras romper un vidrio exterior con un martillo.

    La pareja de adolescentes accedió al recinto por avenida Ossa y posteriormente realizó un recorrido por los distintos niveles del centro comercial.

    Al llegar hasta un módulo de venta de anteojos, se apropiaron de 57 pares de diferentes marcas y modelos.

    Posteriormente, se dirigieron hasta el segundo piso del recinto e ingresaron a un stand de venta de golosinas y a otro de música para sustraer diversas especies, entre ellas un teléfono celular.

    Al detectar a la pareja, los guardias del centro comercial procedieron a retenerlos y dieron aviso a Carabineros.

    “La rápida intervención permitió detener a los dos adolescentes y recuperar la totalidad de las especies sustraídas, las que fueron avaluadas en más de $1.700.000 y posteriormente entregadas a sus respectivos propietarios”, señaló la mayor Carolina Constanzo Barra, comisario de la 16° Comisaría.

    De acuerdo con los antecedentes proporcionados, el adolescente de 16 años ya había sido detenido anteriormente por diversos delitos.

    Por disposición del fiscal de turno, ambos adolescentes pasaron a un segundo control de detención por el delito de robo en lugar no habitado.

    Más sobre:PolicialCarabinerosResponsabilidad Penal AdolescenteDelincuenciaSeguridadLa Reina

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