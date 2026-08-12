Tribunal insiste en que exasesor de Lavín debe ser trasladado a Capitán Yáber y fija plazo de tres días a Gendarmería

El pasado 31 de julio el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispuso el traslado de Arnaldo Domínguez, exmano derecha del exdiputado Joaquín Lavín León, desde la cárcel Santiago 1 al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Pese a esa orden judicial, a la fecha el traslado no se ha materializado.

Si bien Gendarmería apeló respecto de la disposición, la defensa del imputado, representada por el abogado Esteban Olivares, presentó un escrito ante el tribunal constatando lo que consideran un evidente desacato.

“Vengo a solicitar que se oficie a la brevedad a Gendarmería de Chile, o que se fije una audiencia, a fin de verificar las condiciones carcelarias del defendido en prisión preventiva. Hemos tomado conocimiento de que nuestro representado sigue en dependencias del establecimiento penitenciario Santiago 1, sin dar cumplimiento a lo resuelto en la audiencia del 31 de julio de 2026, que accedió al traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber”, se lee en el documento ingresado por el penalista.

Si bien Olivares reconoce que Gendarmería apeló, también hizo presente que aquello sólo tiene efecto devolutivo, lo que no impide que mientras se revise el recurso, su representado sea trasladado.

Así, el abogado planteó: “En consideración al artículo 19 N° 1 de la Constitución, en resguardo de la integridad física y psicológica, en atención de los artículos 10, 95 y 150 del Código Procesal Penal, en atención y custodia de las personas privadas de libertad, se le encarga el artículo 1 de su Ley Orgánica de Gendarmería, DL N° 2.859. Sírvase derechamente oficiar a Gendarmería de Chile para que se traslade al interno a Anexo Penitenciario Capitán Yáber, o bien, se fije audiencia de cautela de garantías solicitada, se cite a abogado de Gendarmería de Chile".

Junto con ello, solicitó se fije audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, pues estiman que en el transcurso de la investigación “han variado de manera fundamental las circunstancias que ameritaron en su oportunidad la imposición de tan gravosa medida”.

Ante ello, la jueza Carolina Gajardo resolvió: “Se reitera a Control Penitenciario de Gendarmería de Chile, lo ordenado en oficio de fecha 31 de julio del presente año, oportunidad en la cual se ordenó el traslado del imputado desde CDP Santiago I hacia el Anexo Penitenciario Capitán Yáber”.

“Se hace presente que, sin perjuicio de constar recurso de apelación interpuesto por Gendarmería de Chile respecto de lo ordenado, dicho recurso fue concedido en el efecto devolutivo, por tanto, no suspende el traslado de recinto penal ordenado, el cual deberá efectuarse dentro de tercer día. Asimismo, se solicita remitir informe dando cuenta del traslado de recinto penal realizado”, agregó la magistrada.

De la misma forma, fijó audiencia para el próximo 1 de septiembre para debatir sobre el cambio de cautelares. En la misma instancia, se debatirá sobre el aumento de plazo de investigación, tal como solicitó la fiscal Constanza Encina.