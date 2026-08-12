Senado aprueba los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo y megarreforma termina su tramitación en el Congreso

El Senado aprobó los tres vetos supresivos a la megarreforma presentados por el Ejecutivo a una serie de normativas que incluyó la oposición durante la tramitación del proyecto.

El pleno de la Cámara Alta tuvo que votar los vetos presentados por el gobierno de José Antonio Kast en contra del artículo 32 del proyecto, referido al cobro de intereses sobre intereses (anatocismo). La disposición fue respaldada por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, resultando aprobado.

También se votaron los contrarios al artículo 39 y 40 de la megarreforma, sobre los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes y el derecho al olvido financiero.

El veto al derecho al olvido financiero fue respaldado por 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones; mientras que el pago a 30 días para las pymes, fue apoyado por 20 votos, 17 en contra y cuatro abstenciones, en una segunda votación.

Previamente este lunes, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría simple los tres vetos presentados por el Ejecutivo.

En consecuencia, los tres artículos serán sacados de la megarreforma.

Debate parlamentario

La mayoría de las intervenciones de esta jornada parlamentarios opositores justificaron su rechazo a los vetos.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó la herramienta que posee el Ejecutivo en el veto supresivo.

“Me parece antidemocrático, una institución que finalmente viene a corregir lo que el Senado democráticamente ha determinado. Es una idea como institución que no comparto y en particular en este caso anuncio mi voto en contra de los tres vetos formulados por el Ejecutivo”, explicó.

El senador Ricardo Celis (PPD) justificó su voto contrario ya que “no favorece ni a las pymes, ni a la familia que se endeudó, ni a aquella persona que no pudo pagar a tiempo”.

“Me llama profundamente la atención, y lo que hemos sabido hoy día, es finalmente que el gobierno además va al Tribunal Constitucional cuando hemos vivido un periodo de catástrofe, y va al Tribunal Constitucional para que aquellas personas que han sufrido todos los efectos del desastre medioambiental y el desastre meteorológico que ha habido en nuestro país no puedan tener ningún apoyo, ninguna ayuda en lo que tiene que ver con la cuenta de la luz, con la cuenta del agua, con sus cuentas corrientes porque finalmente el gobierno ha estimado que es inconstitucional”, añadió al respecto.

Desde el Frente Amplio, Beatriz Sánchez enfatizó la importancia del artículo que genera ajustes para garantizar el pago a 30 días para las pymes, ya que “la asimetría entre un gigante y una pyme es enorme y el poder de influencia también” y que se trataba de una exigencia de hace mucho tiempo.

“Como gobierno aquí presente, ministros, tienen la posibilidad aún de levantar estos vetos y que se respete lo que sí votó el Congreso”, llamó la legisladora por el Maule.

La comunista Karol Cariola enfatizó que prohibir el anatocismo “es reconocer que nadie debe quedar condenado de por vida por una deuda que el propio sistema financiero infla sin límites”. Respecto al olvido financiero, explicó que su supresión “busca que muchos chilenos y chilenas dejen de cargar con una mochila pesada y eterna, sin oportunidad real de recomenzar, de poder emprender”. Finalmente, sobre el pago a 30 días para pymes, enfatizó que “protege la liquidez de las pymes, que tanto decimos que nos importan”.

Mientras tanto, la senadora Yasna Provoste (DC) enfatizó que la megarreforma “fue también un proyecto de ley que el gobierno aprobó por uno o dos votos en los temas principales y no construyó acuerdos transversales en torno a sus materias”.

“Estos 3 vetos son reveladores de esa lógica de acción del Gobierno, ya que apuntan a materias que fueron introducidas en el debate legislativo en la sala del Senado y donde hubo votos transversales para impulsar estas normas en favor de las pymes, en favor de las y los ciudadanos. Pero ante esto, ¿Cómo actúa el Gobierno? Decide vetar estos artículos que benefician a las mayorías, demostrando una vez más lo que caracteriza el actuar gubernamental", añadió posteriormente.

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI) argumentó su voto favorable a los tres vetos y enfatizó que “acá se trata de legislar bien, y legislar bien significa mirar no solamente la intención de una norma, sino que también las consecuencias de la misma”.

“Estas tres normas tienen algo en común: suenan bien, pero pueden terminar perjudicando precisamente a quienes se pretende proteger”, añadió el senador gremialista.

“Nuestro deber es evitar que intentando ayudar al deudor terminemos cerrándole el crédito, que intentando borrar el pasado financiero encarezcamos su futuro, o que intentando proteger una pyme terminemos reduciendo sus oportunidades”, explicó también.

Mientras tanto, Ignacio Urrutia (Rep) defendió la supresión del veto al anatocismo ya que también se perdería el pago de intereses sobre intereses por parte de instituciones financieras a personas naturales.

“Cuando los bancos abonan intereses sobre intereses, esa parte como que no existiera, y esa parte sí existe. Y ahí están los ahorros previsionales. Y ahí está la gente que tiene su plata de depósitos a plazos en los bancos, por poner un ejemplo. Hay mucha gente que debe plata, pero hay mucha gente que tiene plata ahorrada también”, explicó el senador.