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    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    La lluvia llegará a todas las regiones de Chile esta semana. Revisa dónde habrá precipitaciones, tormentas eléctricas y los sectores bajo mayor riesgo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región. Foto: ATON.

    Ninguna región de Chile quedará fuera de la lluvia, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Durante esta semana, hay precipitaciones pronosticadas desde Arica hasta Magallanes, un escenario inusual, pero que responde a la temporada de invierno, intensificada por la presencia del fenómeno El Niño.

    Eso sí, el foco de las autoridades está puesta sobre el norte: y es que desde este martes 11 hasta el miércoles 12 entre Atacama y Coquimbo, se esperan tormentas eléctricas y lluvias intensas con isoterma cero alta, lo que podría dar paso a desastres naturales, riesgosos para la población.

    Otros sectores en el sur, desde Biobío hasta Los Ríos, también podrían experimentar aumentos de caudales en los ríos, por lo que el llamado de las autoridades es a estar pendiente de cualquier alerta o aviso durante estos días.

    Así cerrará una semana lluviosa en Chile. A continuación, revisa las regiones y sus respectivos sectores que recibirán precipitaciones durante este y los próximos días.

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región. Foto: ATON.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia

    Comenzando por el norte de Chile y desplazándonos hacia el sur, estas son todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy y los próximos días de la semana.

    • Región de Arica y Parinacota (martes 11 hasta el miércoles 12): chubascos y chubascos de aguanieve con viento entre 25 y 60 km/h en Visviri y Putre. Llovizna y tormenta de arena con viento entre 40 y 60 km/h en Arica.
    • Región de Tarapacá (martes 11 hasta el miércoles 12): chubascos de aguanieve, tormentas eléctricas y viento entre 40 y 60 km/h en Colchane y Pica. Llovizna y tormenta de arena con viento entre 40 y 60 km/h en Iquique.
    • Región de Antofagasta (martes 11 hasta el miércoles 12): lluvia, aguanieve, tormentas eléctricas y viento entre 25 y 80 km/h en Ollagüe, Calama, San Pedro, Antofagasta y Taltal. Llovizna y tormenta de polvo con viento en Tocopilla. Llovizna y viento en Mejillones.
    • Región de Atacama (martes 11 hasta el miércoles 12): chubascos, tormenta eléctrica y viento entre 25 y 40 km/h en El Salvador, Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco, Freirina y Vallenar.
    • Región de Coquimbo (miércoles 12 al sábado 15): chubascos y tormenta eléctrica en Vicuña. Chubascos aislados en Combarbalá, Illapel y Los Vilos.
    • Región de Valparaíso (del jueves 13 al sábado 15): chubascos y chubascos aislados en La Ligua, Papudo, Zapallar, San Felipe, Los Andes, La Calera, Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, Algarrobo, San Antonio, Cartagena y San Antonio interior.
    • Región Metropolitana (del jueves 13 al sábado 15): chubascos y chubascos aislados en Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.
    • Región de O’Higgins (del jueves 13 al sábado 15): chubascos y viento entre 25 y 40 km/h en Pichilemu. Chubascos aislados y débiles en Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz.
    • Región del Maule (del jueves 13 al sábado 15): chubascos y chubascos aislados en Curicó, Molina, Constitución (se suma viento entre 25 y 40 km/h), Talca, Linares, Cauquenes y Parral.
    • Región de Ñuble (del jueves 13 al sábado 15): chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h en Cobquecura, San Carlos y Chillán.
    • Región del Biobío (del jueves 13 al sábado 15): chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en Concepción, Talcahuano, Lota, Lebu y Los Ángeles.
    • Región de La Araucanía: (del jueves 13 al sábado 15): lluvia débil en Angol. Chubascos y lluvia débil en Temuco, Puerto Saavedra, Villarrica y Pucón.
    • Región de Los Ríos (del jueves 13 al sábado 15): lluvia débil y chubascos débiles en Panguipulli, Valdivia, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco.
    • Región de Los Lagos (del jueves 13 al sábado 15): lluvia débil y chubascos débiles en Osorno, Puerto Montt, Cochamó, Ancud, Castro, Chaitén y Quellón (desde el viernes 14 solo en este último).
    • Región de Aysén (del jueves 13 al sábado 15): lluvia débil y chubascos aislados en Melinka, Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Coyhaique, Puerto Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel. En Villa O’Higgins no se esperan precipitaciones.
    • Región de Magallanes (viernes 14): chubascos débiles en Puerto Williams.

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