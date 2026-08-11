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    Condenan a sujeto a 20 años de cárcel por femicidio frustrado y desacato en contexto de violencia intrafamiliar

    El caso fue investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte con apoyo de Carabineros.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Carlos Maximiliano Machuca Cañón a cumplir las penas de 15 años y un día de presidio por un delito de femicidio frustrado y cinco años y un día de presidio por delito de desacato.

    La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte logró que declararan culpable al sujeto investigado en un caso de violencia intrafamiliar y de género, a raíz de hechos ocurridos el 16 de julio de 2024, al interior de un departamento ubicado en la comuna de Santiago.

    Durante el juicio oral, la fiscal María José Viveros logró acreditar que el acusado agredió a su exconviviente de 64 años.

    Víctima fue azotada 40 veces en el suelo

    El sujeto insultó a la víctima, la lanzó al suelo y le propinó golpes de puño y pie en distintas partes del cuerpo mientras le manifestaba que la iba a matar. Posteriormente la tomó del cuello, presionándolo con su antebrazo, dificultándole la respiración y azotó reiteradamente su cabeza contra el suelo, aproximadamente cuarenta veces.

    La mujer, que finalmente pudo escapar del lugar, resultó con lesiones graves, entre ellas politraumatismos, múltiples hematomas faciales, contusión nasal con sangrado bilateral, contusiones en extremidades superiores, aumento de volumen en la zona occipital y una hemorragia cerebelosa traumática.

    Uno de los aspectos centrales debatidos en el juicio fue la existencia o no de una intención homicida por parte del acusado.

    Mientras la fiscal Viveros sostuvo que Machuca actuó con dolo de matar, la defensa argumentó que su conducta solo buscaba causar lesiones graves.

    En su análisis, el tribunal concluyó que la prueba permitió establecer que el acusado actuó con dolo directo de matar, desestimando la tesis de la defensa.

    El tribunal consideró diversos elementos, entre ellos, destacaron que la agresión se dirigió contra zonas vitales del cuerpo de la víctima, específicamente la cabeza y las vías respiratorias.

    Asimismo, la sentencia resaltó la extrema violencia empleada durante la agresión, reflejada en la gravedad de las lesiones ocasionadas a lo cual también se sumó el relato de la víctima, que describió que producto del ahorcamiento perdió la respiración por momentos.

    Además, los jueces acreditaron que Machuca incumplió en dos oportunidades una medida cautelar que le prohibía mantener contacto con la víctima, decretada por el Juzgado de Garantía tras la agresión.

    El primer incumplimiento ocurrió el 23 de agosto de 2024, cuando realizó cinco llamados telefónicos a su expareja. El segundo se produjo el 30 de marzo de 2025, cuando la contactó mediante una llamada por WhatsApp.

    Por estos hechos fue condenado como autor de dos delitos consumados de desacato en contexto de violencia intrafamiliar y de género, imponiéndosele una pena única de cinco años y un día de presidio.

    Más sobre:JudicialFiscalía Centro NorteFemicidio

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