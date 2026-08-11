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    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    El técnico del cuadro estudiantil se ve obligado modificar su estructura para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Las ausencias reducen sus alternativas en defensa y ataque, justo ante un equipos que apuesta por la velocidad y el juego por las bandas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta en la Copa Libertadores ante Estudiantes. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La UC llega con menos alternativas de las previstas al partido de este martes (20.30, estadio Jorge Luis Hirschi) frente a Estudiantes de La Plata, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Daniel Garnero deberá reorganizar el equipo debido a las bajas de Clemente Montes, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel.

    El último nombre que se sumó a la lista fue Rossel. Este lunes, Cruzados comunicó que el delantero fue sometido a una meniscectomía parcial artroscópica de la rodilla derecha. El ariete se lesionó antes de enfrentar a Cobresal.

    La ausencia del atacante reduce las opciones de Garnero para una llave en la que Universidad Católica tendrá que administrar sus recursos entre el partido de este martes en La Plata y la revancha. Esto porque no jugará el fin de semana por la Liga de Primera.

    La situación de Díaz abre otro problema. El defensor salió lesionado durante el primer tiempo del triunfo 2-0 sobre Cobresal y Garnero adelantó después del encuentro que el panorama inicial no era favorable. El zaguero venía jugando con molestias en el pubis y debió abandonar el campo antes de los 20 minutos.

    Su ausencia obliga a modificar una defensa que recién ante el cuadro minero volvió a terminar un partido sin recibir goles, después de una secuencia en la que la UC había mostrado problemas. Antes del encuentro con los nortinos, los estudiantiles habían recibido 10 tantos en tres jornadas.

    Garnero dando instrucciones. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La búsqueda de soluciones

    El escenario también está condicionado por la baja de Arancibia. El lateral derecho continúa fuera y la UC ha tenido que buscar alternativas en esa posición. Ante Cobresal, Garnero decidió utilizar a Francisco Daza, juvenil que disputó el Mundial Sub 17 de 2025. También aparecen Bernardo Cerezo y Daniel González como opciones, aunque ambos llegan sin consolidarse como titulares en las últimas semanas.

    Ahí estará una de las decisiones centrales para el entrenador. Estudiantes es un equipo que busca acelerar por las bandas. Cuenta con futbolistas jóvenes y rápidos para atacar esos espacios. Alexander Medina ha utilizado principalmente sistemas con cuatro defensores, tanto en un 4-2-3-1 como en un 4-4-2, y pretende que sus equipos recuperen y progresen con velocidad hacia los costados.

    Para Universidad Católica será importante definir hasta dónde adelanta sus laterales, además de elegir a quién actúe por la derecha. Ante Cobresal apareció una primera señal de lo que Garnero puede intentar en Argentina. Durante el retroceso, la UC se ordenó por momentos en un 4-1-4-1. La estructura buscaba cerrar espacios. La prueba, sin embargo, fue parcial. El equipo de Gustavo Huerta salió a esperar

    El cuadro argentino, por otro lado, tiene como una de sus principales piezas ofensivas a Tiago Palacios. Además, incorporó a Joaquín Correa, quien regresó al club después de su paso por Europa. El delantero está en la convocatoria para este martes. Claro que el cuadro de La Plata tampoco llega en su momento. Perdió tres de sus últimos cuatro partidos. Este sábado cayó 2-0 frente a Riestra.

    Otro punto a corregir para la UC es la pérdida de balón. Contra La Serena, los espacios detrás del mediocampo permitieron al cuadro granate llegar varias veces durante el primer tiempo, incluso cuando la UC estaba arriba en el marcador. En Concepción, Garnero reconoció fue eso lo que dejó a su equipo abierto.

    “Somos un equipo que cuando está bien, marca diferencia. Cuando no tenemos esa precisión, entramos en eso de no poder manejar resultados. Y los rivales, con muy poco, nos terminan convirtiendo y se nos hace mucho más difícil”, señaló el técnico.

    La corrección apareció frente a Cobresal, al menos en el resultado. La UC mantuvo el arco en cero, aunque el rival también dispuso de algunas oportunidades utilizando la velocidad de Janpol Morales.

    Qué pasa con el ataque

    La ausencia de Clemente Montes ha sido el gran dolor de cabeza en San Carlos de Apoquindo durante las últimas semanas. En la fase de grupos de la Copa Libertadores fue de los más destacados. El atacante puede recibir abierto, encarar y generar superioridades individuales.

    Sin él, Garnero lleva varios partidos buscando otra fórmula para acompañar a Zampedri y evitar que el ataque quede limitado a los centros.

    Diego Corral aparece como una de las opciones. Contra Cobresal generó la jugada del primer gol, al desbordar por la derecha y lanzar el centro que Guillermo Pacheco envió hacia su propio arco. Justo Giani es fijo en el esquema. Matías Palavecino, volante ofensivo, ha sido utilizado por Garnero durante los segundos tiempos.

    La UC saltará a la cancha con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Jimmy Martínez; Justo Giani y Fernando Zampedri.

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