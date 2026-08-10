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    Una nueva baja para Daniel Garnero en la UC: Juan Francisco Rossel es operado por una lesión en la rodilla

    El delantero de los cruzados fue sometido a una intervención quirúrgica en la antesala del duelo entre la UC y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.

     
    Juan Francisco Rossel fue operado para tratar una lesión. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica presenta una nueva baja en su plantel. Este lunes el elenco cruzado informó que el delantero Juan Francisco Rossel debió someterse a una operación para tratar una lesión en la rodilla.

    Comunicamos que el delantero de Universidad Católica, Juan Francisco Rossel, fue sometido esta mañana a una meniscectomía parcial artroscópica de la rodilla derecha, la cual fue realizada por el traumatólogo del plantel Dr. Julio Espinosa en la clínica UC Christus”, señalaron de entrada.

    Agregaron que “la cirugía resultó exitosa y el jugador iniciará pronto una fase de recuperación cuyos plazos serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales de Cruzados”.

    Esta situación vuelve a poner en aprietos al técnico Daniel Garnero de cara al duelo de este martes contra Estudiantes de la Plata (20.30 horas) por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en especial tras las bajas en la zona ofensiva de Diego Valencia y Clemente Montes.

    También está el caso de Juan Ignacio Díaz, defensor que presentó molestias tras el duelo contra Cobresal. Justamente, el técnico se refirió sobre esto tras el triunfo sobre los mineros.

    Díaz posiblemente tenga un problema, venía con algún inconveniente en el pubis. Lamentablemente no son buenas noticias, esperar hasta mañana a hacer los estudios, el panorama que me dio el medico no es muy bueno”, indicó el viernes en conferencia de prensa.

    “Obviamente pasan cosas, lamentablemente tendremos menos opciones, pero lo que están vienen muy ilusionados. Nos vino muy bien ganar para sacarnos un montón de cosas de la cabeza. Estamos preparados para enfrentar un partido muy importante. Vamos a jugar una llave ante un rival con muchísima historia en el torneo, con una mística copera importantísima”, añadió más adelante.

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    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaLa UCJuan Francisco Rossel

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