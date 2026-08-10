Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

Este sábado en su concierto en el Club Chocolate, el músico Joe Vasconcellos -de amplio arrastre en el país desde los 90- celebrará junto a su banda los 30 años de Mágico, la canción que fue presentada en agosto de 1996 como el segundo promocional de su disco Toque y se convirtió en el hit que cambió su carrera.

Semanas después de su lanzamiento, en septiembre de ese mismo año, el tema llegó al número #1 en la influyente radio Rock & Pop, lo que llevó a que el título consiguiera su primer Disco de Oro; actualmente supera los 58 millones de reproducciones en Spotify, como su canción más popular en la plataforma.

La historia de Mágico forma parte de un disco clásico de la música chilena que ha sido detallado en un libro a cargo del periodista Rainiero Guerrero y disponible en tiendas.

Las últimas entradas para su presentación de este sábado 15 en el Club Chocolate están disponibles en Passline, y para quienes no alcancen asistir tendrán otras opciones de escuchar al músico en vivo durante su amplia agenda de Fiestas Patrias comenzando este próximo 5 de septiembre en el festival Fiebre de Cumbia “La Fonda” que se realizará en el Club Hípico (entradas en Passline), compartiendo cartel con Los Jaivas y Santaferia, entre otros.

El jueves 17 será parte de “La Gran Fonda de Aconcagua” en San Felipe (entradas en Puntoticket). Mientras que el sábado 19 estará en La Fonda Fiebre que se realizará en el Parque La Araucana de La Florida (entradas en Passline) y el domingo 20 se presenta en La Fiesta Criolla del Sporting en Viña del Mar (entradas en Passline).

El artista, que se prepara a conmemorar sus 50 años de vida artística, lidera uno de los mejores shows en vivo de la música chilena actual, Vasconcellos recrea junto a su banda un espectáculo rico en ritmos y éxitos que alegran la vida del público. Un concierto enérgico basado en canciones que han sido éxito y se volvieron clásicos de su época y para nuevas generaciones.

También está confirmada su presencia en el festival Stgo Rocks que se realizará el 13 de diciembre en el Hipódromo Chile (entradas en Puntoticket), en otro de los grandes eventos musicales de fin de año.