Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

Un sujeto resultó detenido la tarde de este lunes por su presunta participación en el robo con violencia de un camión cerca del mall Plaza Oeste, en la comuna de Cerrillos.

Según detalló el mayor Hugo Araneda, de la 34° Comisaría de Vista Alegre de Cerrillos, el robo del camión cargado con especies se produjo cerca de las 11:30, momento que los funcionarios policiales fueron alertados del hecho a través del 133.

“ Un camión de carga fue sustraído por cuatro antisociales . Se baja al conductor y al peoneta, los desplazan y los llevan en otro vehículo por Américo Vespucio”, explicó sobre los acontecimientos.

Los funcionarios policiales lograron recuperar el vehículo sustraído en la comuna de San Bernardo. Las víctimas, en tanto, fueron abandonadas en otro sector. Araneda enfatizó que fueron encontradas en buen estado de salud.

Por el momento, Carabineros continúa realizando diligencias investigativas para dar con el paradero de los otros tres sujetos involucrados.