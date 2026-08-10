“Me recordó el terremoto de 2010″: el relato de los chilenos que vivieron el fuerte sismo en Colombia

No ha sido un lunes cualquier para Colombia. La tierra cafetera amaneció con un fuerte terremoto Mw 7.5 este 10 de agosto a las 7.34 horas (8.34 de Chile) ocurrido a cerca de 96 kilómetros de la superficie según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Desarrollado en la zona occidental del país, 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en la localidad de Pereira, el movimiento telúroco se sintió fuerte en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, y hasta en Ecuador y Panamá.

El Servicio Geológico Colombiano calificó el evento telúrico como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década. En Cali y Manizales se desprendieron fachadas de varios edificios, y en Manizales una de las torres de la catedral sufrió daños, y hay reportes de edificios colapsados particularmente en Cali y en Quibdó (Chocó).

El geógrafo de la Universidad Católica Pablo Salucci indica que desde 1950, solo dos terremotos de magnitud 7 o más se habían registrado a menos de 250 km de profundidad, y ambos fueron más cerca de la costa.

El reciente sismo es el de mayor magnitud durante la última década en Colombia, con características similares a los sismos en Chile, ya que se produjo en la zona de subducción de la placa de Nazca con la Sudamericana. Hasta ahora registra al menos 25 fallecidos, la mayoría en Pereira, además de serios daños con edificios derrumbados, entre otros.

“El terremoto de Armenia de 1999 se conoce como el más mortífero y destructivo en la historia de Colombia con 2000 víctimas fatales aproximadamente. También se registran los sismos de 1906, 1958, 1979 y 2016 con magnitudes de 8.8, 8.1, 8.4 y 7.6 Mw, respectivamente”, explica Salucci.

COLOMBIA 🇨🇴 Daños de consideración en #Pereira. Existen reportes de atrapados en los escombros de edificios colapsado tras no soportar el terremoto Mw 7.4. https://t.co/MHgCIMFHra — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 10, 2026

Algunos chilenos en Colombia fueron testigos del terremoto. Es el caso de Andrés Fuenzalida, geofísico de la Universidad de Chile y doctor en Sismología, y quien actualmente trabaja en el país afectado: “Yo vivo en Bogotá y lo sentí mientras estaba en el auto. Personalmente ha sido el mas fuerte que he sentido desde que vivo aca desde 2009″.

“Hay daños en la zona epicentro que es el departamento de Chocó y las ciudades de Pereira y Manizales que estan cerca de Chocó. Los daños son en mampostería y una que otra edificación que tuvieron daños en fachadas con caída de bloques. Hay unos pocas edificaciones que colapsaron”, señala Fuenzalida, quien anteriormente trabajó con el Servicio Geológico Colombiano.

Algo similar vivió Jezer Igor, chileno nacido en Puerto Montt que vive gran parte del año en Colombia. Dedicado al turismo, cuenta a La Tercera que desde 2016 viaja todos los años al país cafetero por periodos de tres a seis meses.

Esta mañana se encontraba en la costa durante el desarrollo del terremoto. “Desde las gobernaciones, alcaldías, reportan en la zona entre Cali y Medellín cerca de 20 fallecidos. He intentado comunicarme con algunos amigos dentro de la ciudad, pero las líneas telefónicas están colapsadas”, afirma Igor.

“Me han reportado de edificios dañados, principalmente en Popayán, en el Valle del Cauca en Bogotá. Estoy esperando más noticias y que me consteste la gente de Cali, donde hubo bastante afectación”, revela Igor.

El chileno añade que “el sismo me recordó el de 2010 en Chile. Los vecinos del barrio salieron a las calles. Causa preocupación debido a que aquí las construcciones normalmente no son antisísmicas”, reconoce.

El Terremoto el sismo el #temblor en Colombia fue de Magnitud 7.4; epicentro: San José del Palmar-Chocó. Ciudades como Cali, Manizales, Pereira, Quibdó, zona Pacífica y andina del país, lo sintieron muy fuerte. Es grave. Se observan imágenes lamentables. Autoridades reaccionando. pic.twitter.com/qRN76y2asV — Rafael Alfredo Colón Torres (@rafacolontorres) August 10, 2026

Salucci revela que Colombia tiene una norma sísmica desde 1984 y actualizada al 2010. Lo que explicaría en parte el colapso de los edificios observados (construcciones previa a la norma).

Gabriel González, sismólogo de la Universidad Católica del Norte, sostiene que “allí hay una falla importante que divide a Colombia, en la Cordillera occidental y cordillera central. La falla generó un movimiento de desgarre horizontal, movimiento de rumbo. Actualmente, se pronóstican daños de nivel naranja, entre 100 a 1000 víctimas, que es el nivel anterior al rojo ”.

“Ya se reportan el colapso de edificios bastante grave. Esa zona tiene suelos blandos, que amplifican las ondas sísmicas”, añade González.

El geógrafo de la UC señala que para un sismo de esta magnitud, “ el tramo afectado suele medir alrededor de 105 km de largo por 15 km de ancho, algo así como una franja delgada bajo tierra”.

Este tipo de sismos, que ocurren entre 70 y 300 kilómetros de profundidad, se llaman de “profundidad intermedia”. No pasan en el punto donde una placa se apoya sobre la otra, sino dentro de la placa que se está hundiendo, producto de que se dobla y se deforma.

González señala que fue un sismo donde el componente horizontal de la falla es la dominante: “La ubicación tan profunda indica que la ruptura no está en la corteza sino que en la placa de Nazca, pero el mecanismo es distinto a la subducción”.

Epicentro del terremoto.

“Este terremoto ocurre en la zona de lo que se conoce como el clúster sísmico del Cauca, eventos importantes aquí anteriormente ocurrieron en 1995 a profundidades similares con magnitud de 6.5. Hay una zona de sismicidad importante a esa profundidad”, añade González.

“Por estar tan profundos, generalmente sacuden con menos fuerza que un terremoto superficial de la misma magnitud, pero esa sacudida sí puede sentirse fuerte y en un área bastante extensa. Este tipo de terremotos es frecuente a lo largo de toda la costa oeste de Sudamérica, y el de ahora ocurrió cerca del límite norte de la zona donde suelen presentarse”, revela Salucci.