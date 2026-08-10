SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Me recordó el terremoto de 2010″: el relato de los chilenos que vivieron el fuerte sismo en Colombia

    Alcanzando una magnitud de 7.5 Mw, el movimiento telúrico ocurrió a las 7.34 de esta mañana, sintiéndose en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, y hasta en Ecuador y Panamá.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Sismo en Colombia.

    No ha sido un lunes cualquier para Colombia. La tierra cafetera amaneció con un fuerte terremoto Mw 7.5 este 10 de agosto a las 7.34 horas (8.34 de Chile) ocurrido a cerca de 96 kilómetros de la superficie según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

    Desarrollado en la zona occidental del país, 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en la localidad de Pereira, el movimiento telúroco se sintió fuerte en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, y hasta en Ecuador y Panamá.

    El Servicio Geológico Colombiano calificó el evento telúrico como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década. En Cali y Manizales se desprendieron fachadas de varios edificios, y en Manizales una de las torres de la catedral sufrió daños, y hay reportes de edificios colapsados particularmente en Cali y en Quibdó (Chocó).

    El geógrafo de la Universidad Católica Pablo Salucci indica que desde 1950, solo dos terremotos de magnitud 7 o más se habían registrado a menos de 250 km de profundidad, y ambos fueron más cerca de la costa.

    El reciente sismo es el de mayor magnitud durante la última década en Colombia, con características similares a los sismos en Chile, ya que se produjo en la zona de subducción de la placa de Nazca con la Sudamericana. Hasta ahora registra al menos 25 fallecidos, la mayoría en Pereira, además de serios daños con edificios derrumbados, entre otros.

    “El terremoto de Armenia de 1999 se conoce como el más mortífero y destructivo en la historia de Colombia con 2000 víctimas fatales aproximadamente. También se registran los sismos de 1906, 1958, 1979 y 2016 con magnitudes de 8.8, 8.1, 8.4 y 7.6 Mw, respectivamente”, explica Salucci.

    Algunos chilenos en Colombia fueron testigos del terremoto. Es el caso de Andrés Fuenzalida, geofísico de la Universidad de Chile y doctor en Sismología, y quien actualmente trabaja en el país afectado: “Yo vivo en Bogotá y lo sentí mientras estaba en el auto. Personalmente ha sido el mas fuerte que he sentido desde que vivo aca desde 2009″.

    “Hay daños en la zona epicentro que es el departamento de Chocó y las ciudades de Pereira y Manizales que estan cerca de Chocó. Los daños son en mampostería y una que otra edificación que tuvieron daños en fachadas con caída de bloques. Hay unos pocas edificaciones que colapsaron”, señala Fuenzalida, quien anteriormente trabajó con el Servicio Geológico Colombiano.

    Algo similar vivió Jezer Igor, chileno nacido en Puerto Montt que vive gran parte del año en Colombia. Dedicado al turismo, cuenta a La Tercera que desde 2016 viaja todos los años al país cafetero por periodos de tres a seis meses.

    Esta mañana se encontraba en la costa durante el desarrollo del terremoto. “Desde las gobernaciones, alcaldías, reportan en la zona entre Cali y Medellín cerca de 20 fallecidos. He intentado comunicarme con algunos amigos dentro de la ciudad, pero las líneas telefónicas están colapsadas”, afirma Igor.

    “Me han reportado de edificios dañados, principalmente en Popayán, en el Valle del Cauca en Bogotá. Estoy esperando más noticias y que me consteste la gente de Cali, donde hubo bastante afectación”, revela Igor.

    El chileno añade que “el sismo me recordó el de 2010 en Chile. Los vecinos del barrio salieron a las calles. Causa preocupación debido a que aquí las construcciones normalmente no son antisísmicas”, reconoce.

    Salucci revela que Colombia tiene una norma sísmica desde 1984 y actualizada al 2010. Lo que explicaría en parte el colapso de los edificios observados (construcciones previa a la norma).

    Gabriel González, sismólogo de la Universidad Católica del Norte, sostiene que “allí hay una falla importante que divide a Colombia, en la Cordillera occidental y cordillera central. La falla generó un movimiento de desgarre horizontal, movimiento de rumbo. Actualmente, se pronóstican daños de nivel naranja, entre 100 a 1000 víctimas, que es el nivel anterior al rojo”.

    “Ya se reportan el colapso de edificios bastante grave. Esa zona tiene suelos blandos, que amplifican las ondas sísmicas”, añade González.

    El geógrafo de la UC señala que para un sismo de esta magnitud, “el tramo afectado suele medir alrededor de 105 km de largo por 15 km de ancho, algo así como una franja delgada bajo tierra”.

    Este tipo de sismos, que ocurren entre 70 y 300 kilómetros de profundidad, se llaman de “profundidad intermedia”. No pasan en el punto donde una placa se apoya sobre la otra, sino dentro de la placa que se está hundiendo, producto de que se dobla y se deforma.

    González señala que fue un sismo donde el componente horizontal de la falla es la dominante: “La ubicación tan profunda indica que la ruptura no está en la corteza sino que en la placa de Nazca, pero el mecanismo es distinto a la subducción”.

    Epicentro del terremoto.

    “Este terremoto ocurre en la zona de lo que se conoce como el clúster sísmico del Cauca, eventos importantes aquí anteriormente ocurrieron en 1995 a profundidades similares con magnitud de 6.5. Hay una zona de sismicidad importante a esa profundidad”, añade González.

    “Por estar tan profundos, generalmente sacuden con menos fuerza que un terremoto superficial de la misma magnitud, pero esa sacudida sí puede sentirse fuerte y en un área bastante extensa. Este tipo de terremotos es frecuente a lo largo de toda la costa oeste de Sudamérica, y el de ahora ocurrió cerca del límite norte de la zona donde suelen presentarse”, revela Salucci.

    Más sobre:TerremotoColombiaSismologíaSismoPersonas afectadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    Lo más leído

    1.
    Los aplausos y aprensiones de la Fiscalía ante el anuncio del gobierno para crear una agencia que liquide bienes incautados

    Los aplausos y aprensiones de la Fiscalía ante el anuncio del gobierno para crear una agencia que liquide bienes incautados

    2.
    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    3.
    La versión de José Antonio Neme tras choque: “Probablemente, enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa”

    La versión de José Antonio Neme tras choque: “Probablemente, enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa”

    4.
    Investigación fue archivada: Servel notifica a Orrego que coaching que reprochó Contraloría no constituye gasto electoral

    Investigación fue archivada: Servel notifica a Orrego que coaching que reprochó Contraloría no constituye gasto electoral

    5.
    Alerta en Antofagasta por lobos marinos heridos: acusan ataques con armas blancas contra ejemplares protegidos

    Alerta en Antofagasta por lobos marinos heridos: acusan ataques con armas blancas contra ejemplares protegidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado
    Chile

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025
    Negocios

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí
    Tendencias

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York
    El Deportivo

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

    La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”

    Una nueva baja para Daniel Garnero en la UC: Juan Francisco Rossel es operado por una lesión en la rodilla

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop
    Tecnología

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef
    Cultura y entretención

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    El lado oscuro de Rhaenyra: House of the Dragon 3 finaliza con fuego, sangre y una reina sin piedad

    Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella
    Mundo

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Estados Unidos revoca el visado a más de 175.000 personas en más de año y medio de mandato de Trump

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres