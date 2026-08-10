Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

Este lunes se inició la octava jornada de formalización en el caso Sartor, sesión en la que la defensa de Michael Clark, uno de los once imputados expondrá durante cuatro horas.

En la primera parte de su exposión, el abogado Bernardo Rosenberg intentó separar a Clark del grupo financiero: el abogado afirmó que Clark no es socio de Sartor, no tuvo poderes, ni teléfono ni correo corporativo.

Argumentó también que el origen del caso radica en 2016 y 2017, “periodo crítico que desaparecen $30 mil millones. Los socios y el núcleo de Sartor participaron activamente en el destino de los fondos”, un “círculo de confianza” del cual su cliente no participaba.

A su juicio, el Ministerio Público concluyó que todos los directores de Sartor “habían ejercido abusivamente facultades para disponer de los bienes de los fondos, obligarlos y ejecutar actos contrarios al interés de los aportantes, con pleno conocimiento del perjuicio”, no obstante, retrucó, “la participación penal no se presume por el cargo. El dolo no se construye por pertenencia orgánica”.

En esa línea, explicó que las facultades que permitían suscribir contratos, comprometer activos, firmar pagarés, prórrogas de créditos, cursar operaciones y ejecutar transferencias, “estaban radicadas en los apoderados clase A, no en mi representado”.

Así, se detalló que para 2021, 2022 y 2023 los apoderados clase A de Asesorías e Inversiones Sartor eran Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Oscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León.

Por su parte, la abogada Karen Clark, hermana del imputado y que también integra su defensa, sostuvo que entre 2020 y 2021 las operaciones cursadas en Sartor eran mayoritariamente “nuevas, con un 62%”, mientras que en 2023 y 2024 la mayoría de las operaciones “tienen que ver con prórrogas, en un 60% y 67%, respectivamente. Este es un punto importante, las operaciones del 2023 suman 90 ¿Quiénes participaron en estas aprobaciones? De las 90, tenemos 88 aprobaciones de Pedro Pablo Larraín, 87 aprobaciones de Alfredo Harz, 52 operaciones Oscar Ebel, y 62 operaciones de Miguel León. Tenemos el mismo ejercicio, señoría, respecto de las 164 operaciones que se pulsaron en el año 2024″.

“En ninguna de esas operaciones participó Michael Clark”, enfatizó.

Bono nexus

Otro aspecto del que se hizo cargo la defensa fue sobre las imputaciones respecto del bono Nexus. En 2020 Nexus Health, matriz de la isapre Nueva Masvida, emitió un bono por US$61,6 millones, el que fue colocado entre varios inversionistas. El 14 de septiembre de 2023 el papel registró una transacción pública por UF 100.000, con un gran descuento, a un precio de $810.942.034. Dicha adquisición la realizó Clark por mandato de Nexus, el que luego vendió a un mayor precio.

Al respecto, la abogada sostuvo que la imputación del Ministerio Público relativa a que Sartor AGF “podría haber hecho el negocio”, es decir comprar la deuda, y que no fue impedido por Clark, pues la venta fue pública, se hizo en bolsa y la oferta de los títulos “estuvo cuatro días sin que nadie lo comprara. ¿Pero de quién dependía esa decisión, señoría? Del área de inversión" de la AGF.

Por otra parte, subrayó que la venta del papel se produjo tras una carta de instrucciones enviada por Nexus, donde indica que “debe vender el bono y el precio en que debe venderlo. No es una decisión que adopte mi representado”.

Respecto de la diferencia entre la compra del bono por $800 millones y su venta por $1.200 millones, arrojando una diferencia de $400 millones, la defensa de Clark sostuvo que dichos recursos “fueron entregados al mandante, a Nexus. No existió ningún honorario distinto al pactado en el contrato por la compra de los bonos”.