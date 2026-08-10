SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    En representación del ex presidente de Azul Azul expusieron este lunes, durante la octava jornada de formalización, sus abogados Bernardo Rosenberg y Karen Clark. El primero afirmó que Clark no fera socio, ni tenía correo o teléfono corporativo del grupo financiero.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    30/07/2026 - FORMALIZACION CASO SARTOR. EN LA FOTO, MICHAEL CLARK. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Este lunes se inició la octava jornada de formalización en el caso Sartor, sesión en la que la defensa de Michael Clark, uno de los once imputados expondrá durante cuatro horas.

    En la primera parte de su exposión, el abogado Bernardo Rosenberg intentó separar a Clark del grupo financiero: el abogado afirmó que Clark no es socio de Sartor, no tuvo poderes, ni teléfono ni correo corporativo.

    Argumentó también que el origen del caso radica en 2016 y 2017, “periodo crítico que desaparecen $30 mil millones. Los socios y el núcleo de Sartor participaron activamente en el destino de los fondos”, un “círculo de confianza” del cual su cliente no participaba.

    A su juicio, el Ministerio Público concluyó que todos los directores de Sartor “habían ejercido abusivamente facultades para disponer de los bienes de los fondos, obligarlos y ejecutar actos contrarios al interés de los aportantes, con pleno conocimiento del perjuicio”, no obstante, retrucó, “la participación penal no se presume por el cargo. El dolo no se construye por pertenencia orgánica”.

    En esa línea, explicó que las facultades que permitían suscribir contratos, comprometer activos, firmar pagarés, prórrogas de créditos, cursar operaciones y ejecutar transferencias, “estaban radicadas en los apoderados clase A, no en mi representado”.

    Así, se detalló que para 2021, 2022 y 2023 los apoderados clase A de Asesorías e Inversiones Sartor eran Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Oscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León.

    Por su parte, la abogada Karen Clark, hermana del imputado y que también integra su defensa, sostuvo que entre 2020 y 2021 las operaciones cursadas en Sartor eran mayoritariamente “nuevas, con un 62%”, mientras que en 2023 y 2024 la mayoría de las operaciones “tienen que ver con prórrogas, en un 60% y 67%, respectivamente. Este es un punto importante, las operaciones del 2023 suman 90 ¿Quiénes participaron en estas aprobaciones? De las 90, tenemos 88 aprobaciones de Pedro Pablo Larraín, 87 aprobaciones de Alfredo Harz, 52 operaciones Oscar Ebel, y 62 operaciones de Miguel León. Tenemos el mismo ejercicio, señoría, respecto de las 164 operaciones que se pulsaron en el año 2024″.

    “En ninguna de esas operaciones participó Michael Clark”, enfatizó.

    Bono nexus

    Otro aspecto del que se hizo cargo la defensa fue sobre las imputaciones respecto del bono Nexus. En 2020 Nexus Health, matriz de la isapre Nueva Masvida, emitió un bono por US$61,6 millones, el que fue colocado entre varios inversionistas. El 14 de septiembre de 2023 el papel registró una transacción pública por UF 100.000, con un gran descuento, a un precio de $810.942.034. Dicha adquisición la realizó Clark por mandato de Nexus, el que luego vendió a un mayor precio.

    Al respecto, la abogada sostuvo que la imputación del Ministerio Público relativa a que Sartor AGF “podría haber hecho el negocio”, es decir comprar la deuda, y que no fue impedido por Clark, pues la venta fue pública, se hizo en bolsa y la oferta de los títulos “estuvo cuatro días sin que nadie lo comprara. ¿Pero de quién dependía esa decisión, señoría? Del área de inversión" de la AGF.

    Por otra parte, subrayó que la venta del papel se produjo tras una carta de instrucciones enviada por Nexus, donde indica que “debe vender el bono y el precio en que debe venderlo. No es una decisión que adopte mi representado”.

    Respecto de la diferencia entre la compra del bono por $800 millones y su venta por $1.200 millones, arrojando una diferencia de $400 millones, la defensa de Clark sostuvo que dichos recursos “fueron entregados al mandante, a Nexus. No existió ningún honorario distinto al pactado en el contrato por la compra de los bonos”.

    Más sobre:NegociosAzul AzulCaso Sartor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    Lo más leído

    1.
    Quiroz anuncia comisión para revisar Estatuto Administrativo y despierta enfado de los funcionarios públicos

    Quiroz anuncia comisión para revisar Estatuto Administrativo y despierta enfado de los funcionarios públicos

    2.
    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    3.
    Presidente Kast revive sus críticas a la última encuesta Casen y pone en duda las cifras de pobreza en Chile

    Presidente Kast revive sus críticas a la última encuesta Casen y pone en duda las cifras de pobreza en Chile

    4.
    Banmédica y Vida Tres demandan al Fisco por desfase en el cobro del GES y exigen casi $9.000 millones

    Banmédica y Vida Tres demandan al Fisco por desfase en el cobro del GES y exigen casi $9.000 millones

    5.
    Gobierno nombra a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda

    Gobierno nombra a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen
    Chile

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025
    Negocios

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí
    Tendencias

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Tobías Reinhart mete presión tras su debut: la lucha que se enciende en el mediocampo de la U de Fernando Gago
    El Deportivo

    Tobías Reinhart mete presión tras su debut: la lucha que se enciende en el mediocampo de la U de Fernando Gago

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

    La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop
    Tecnología

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef
    Cultura y entretención

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    El lado oscuro de Rhaenyra: House of the Dragon 3 finaliza con fuego, sangre y una reina sin piedad

    Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella
    Mundo

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Estados Unidos revoca el visado a más de 175.000 personas en más de año y medio de mandato de Trump

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres