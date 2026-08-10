Muñoz destaca levantamiento de sanción de EE.UU.: “Valoro que se haya revertido una decisión injusta y que carecía de sustento”

“Valoro que se haya revertido una decisión injusta y que carecía de sustento”.

Con estas palabras, el exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó el levantamiento de la sanción impuesta en su contra por la administración de Donald Trump, que en febrero pasado le retiró su visa para ingresar a Estados Unidos, luego de la controversia por el cable submarino chino.

Al término del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el exsecretario de Estado y otros dos funcionarios de su cartera fueron sancionados por las gestiones realizadas para el cableado submarino que uniría a Chile con Hong Kong, que a juicio de EE.UU. representaría una amenaza para la seguridad regional.

Luego de cinco meses de intensas gestiones personales, este lunes se conoció que el ingeniero y académico volvió a tener el documento de viaje que le permitirá volver a pisar suelo norteamericano.

Ya con la sanción en su contra revertida, Muñoz afirmó a La Tercera que la administración frenteamplista realizó todos los análisis en el estudio del cable chino y descartó que se pusiera en riesgo la seguridad de la región.

“A inicios de este año, y apenas se recibió la información correspondiente por parte de la embajada de EE.UU., el gobierno anterior solicitó un análisis riguroso a los organismos competentes en seguridad nacional, siguiendo los procedimientos con los que cuenta el Estado de Chile. Las autoridades trabajaron cuidando la autonomía del país y su profunda confianza en la institucionalidad del Estado”, aseguró sobre el caso.

El ex secretario de Estado lamentó que la sanción que se impuso en su contra instaló en la opinión pública dudas “absurdas e infundadas sobre mí, sobre mi foco en servir a Chile basándome siempre en las normas y procesos legales, y sobre mi rigor profesional”.

En su defensa, la otrora autoridad remarcó que su intención siempre fue velar por la independencia del país en sus decisiones.

“Algo tan simple como eso me generó un importante daño reputacional y complicó mis históricas relaciones con instituciones académicas de EE.UU. Espero que el otorgamiento reciente de mi visa mitigue ese impacto y me permita recuperar todas mis actividades, así como fortalecer el respeto hacia el servicio público apegado a las nomas”, remarcó.