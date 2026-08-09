Squella responde a críticas de Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Se sienten cómodos con un sistema garantista”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “no sorprenden” las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, acerca de la agenda de seguridad del Gobierno.

La otrora secretaria de Estado apuntó a un ahínco legislativo en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) de la administración de José Antonio Kast. “El problema mayor de esta agenda es que pone el énfasis en hacer un gran esfuerzo legislativo cuando la prioridad hoy día debiera estar en otra parte ”, afirmó en Estado Nacional de TVN.

En esta línea, sostuvo que manejar una agenda “robusta” y “buscar sacarla aceleradamente va a llevar toda la energía del Estado y autoridades al Parlamento, en lugar de tenerlo en la implementación, gestión, ampliar la dotación policial y de desarrollar una agenda nueva en los temas que faltan”.

“No sorprenden los comentarios de la exministra. Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, donde era más importante los derechos de las personas que están privadas de libertad más que los de las víctimas”, arremetió el timonel republicano.

Squella agregó que “eso tiene que quedar atrás para poder ganarle al crimen organizado, y perfectamente se puede hacer en paralelo con el trabajo operativo que está liderando el ministro Martín Arrau”.

Tohá también manifestó que faltan temas claves en seguridad, como infraestructura crítica e inteligencia económica, además de una ampliación a la dotación policial.