Ministro Arrau proyecta apoyo de oposición a agenda de seguridad y apuesta por acuerdos en el Congreso

Con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) encaminándose hacia su discusión legislativa, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró en entrevista con Mesa Central de T13 que el Gobierno ve un escenario favorable para conseguir apoyos más allá del oficialismo y proyectó que las iniciativas podrían avanzar con modificaciones durante su tramitación en el Congreso.

A diferencia de la discusión que acompañó a la megarreforma económica, Arrau sostuvo que la seguridad tendría una mayor capacidad para generar acuerdos entre los distintos sectores políticos.

“Sí, es bien diferente esto al tema económico. Este es un tema que tiende a unir”, afirmó el secretario de Estado, quien aseguró que la agenda ya ha sido conversada “mucho con parlamentarios tanto del oficialismo como algunos de oposición”. Según su evaluación, “el apoyo es más o menos amplio a la mayoría de la iniciativa”.

Las declaraciones se producen cuando el Ejecutivo comienza a proyectar la tramitación de uno de sus principales ejes legislativos para los próximos meses. La agenda contempla cerca de 20 proyectos que ya se encuentran en el Congreso, junto con nuevas iniciativas que el Ministerio de Seguridad pretende ingresar durante los próximos dos meses y una reforma constitucional centrada en nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.

Ministro Arrau proyecta apoyo de oposición a agenda de seguridad y apuesta por acuerdos en el Congreso Dedvi Missene

Consultado directamente sobre si esperaba apoyo de parlamentarios opositores, Arrau evitó asegurar respaldos individuales, pero manifestó confianza en que parte importante de las propuestas encontrará disposición en el Congreso.

“Los parlamentarios yo creo que van a estar contestes con apoyar con algunas modificaciones que querrán incorporar algunos otros temas”, señaló.

El ministro añadió que una parte de las iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar se origina en mociones parlamentarias. “Estamos tomando iniciativas parlamentarias, las vamos a cambiar un poco, pero hay mucha firma del oficialismo y de oposición en los proyectos que estamos empujando”, afirmó.

Arrau sostuvo que el respaldo político también estaría relacionado con la naturaleza de las medidas que se discutirán. Entre ellas mencionó cambios a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), modificaciones vinculadas a la Ley Nain-Retamal y mecanismos para acelerar la destrucción de bienes incautados.

Según adelantó, la discusión de las RUF comenzará esta semana con modificaciones que calificó como “reforzadas”.

La reforma constitucional que deberá enfrentar el Congreso

Uno de los puntos que pondrá a prueba esa capacidad de construir acuerdos será la reforma constitucional incluida en la ACOT.

Arrau explicó que la propuesta contempla tres grandes ejes: incorporar expresamente la seguridad pública a nivel constitucional, crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo y establecer un nuevo estado de excepción por grave alteración de la seguridad pública.

El registro tendría efectos que posteriormente deberán ser desarrollados mediante legislación. Entre ellos, el Gobierno estudia un delito específico de pertenencia, incautación temprana de bienes y un régimen penitenciario más estricto para integrantes de organizaciones incorporadas en la nómina.

Ministro Arrau proyecta apoyo de oposición a agenda de seguridad y apuesta por acuerdos en el Congreso Gustavo Pineda

El nuevo estado de excepción, en tanto, buscaría aplicarse en zonas territoriales acotadas donde exista una grave alteración de la seguridad. Entre las facultades planteadas por Arrau se encuentra ampliar la investigación de telecomunicaciones dentro del área intervenida, agilizar incautaciones y dejar abierta la posibilidad de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Será precisamente el alcance de estas medidas y sus respectivas habilitaciones constitucionales el que deberá ser abordado durante la discusión en el Congreso.

“Gobernar exige lograr mayoría”

Arrau también abordó el escenario interno del oficialismo y las diferencias que durante las últimas semanas han involucrado al Partido Republicano, colectividad en la que milita.

El ministro sostuvo que la seguridad puede actuar como un elemento de cohesión dentro del sector. “Mi sector cuesta siempre ordenarlo, pero estos temas los ordenan más de lo que los desordenan”, afirmó.

Más adelante, al referirse directamente al rol de Republicanos en el Ejecutivo, señaló que el Gobierno representa a un espectro político más amplio que su partido y defendió la necesidad de construir acuerdos.

“Yo soy militante del Partido Republicano, creo en los principios del partido, los empujo con todo. Pero uno tiene que entender que gobernar exige lograr mayoría y exige tener cierta flexibilidad”, sostuvo.