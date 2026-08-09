SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ministro Arrau proyecta apoyo de oposición a agenda de seguridad y apuesta por acuerdos en el Congreso

    El ministro de Seguridad aseguró que el Gobierno ya ha conversado sus iniciativas con parlamentarios del oficialismo y la oposición y sostuvo que existe un respaldo “más o menos amplio”.

    Por 
    Felipe Rivera
    Ministro Arrau proyecta apoyo de oposición a agenda de seguridad y apuesta por acuerdos en el Congreso PEDRO RODRIGUEZ

    Con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) encaminándose hacia su discusión legislativa, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró en entrevista con Mesa Central de T13 que el Gobierno ve un escenario favorable para conseguir apoyos más allá del oficialismo y proyectó que las iniciativas podrían avanzar con modificaciones durante su tramitación en el Congreso.

    A diferencia de la discusión que acompañó a la megarreforma económica, Arrau sostuvo que la seguridad tendría una mayor capacidad para generar acuerdos entre los distintos sectores políticos.

    “Sí, es bien diferente esto al tema económico. Este es un tema que tiende a unir”, afirmó el secretario de Estado, quien aseguró que la agenda ya ha sido conversada “mucho con parlamentarios tanto del oficialismo como algunos de oposición”. Según su evaluación, “el apoyo es más o menos amplio a la mayoría de la iniciativa”.

    Las declaraciones se producen cuando el Ejecutivo comienza a proyectar la tramitación de uno de sus principales ejes legislativos para los próximos meses. La agenda contempla cerca de 20 proyectos que ya se encuentran en el Congreso, junto con nuevas iniciativas que el Ministerio de Seguridad pretende ingresar durante los próximos dos meses y una reforma constitucional centrada en nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.

    Ministro Arrau proyecta apoyo de oposición a agenda de seguridad y apuesta por acuerdos en el Congreso Dedvi Missene

    Consultado directamente sobre si esperaba apoyo de parlamentarios opositores, Arrau evitó asegurar respaldos individuales, pero manifestó confianza en que parte importante de las propuestas encontrará disposición en el Congreso.

    “Los parlamentarios yo creo que van a estar contestes con apoyar con algunas modificaciones que querrán incorporar algunos otros temas”, señaló.

    El ministro añadió que una parte de las iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar se origina en mociones parlamentarias. “Estamos tomando iniciativas parlamentarias, las vamos a cambiar un poco, pero hay mucha firma del oficialismo y de oposición en los proyectos que estamos empujando”, afirmó.

    Arrau sostuvo que el respaldo político también estaría relacionado con la naturaleza de las medidas que se discutirán. Entre ellas mencionó cambios a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), modificaciones vinculadas a la Ley Nain-Retamal y mecanismos para acelerar la destrucción de bienes incautados.

    Según adelantó, la discusión de las RUF comenzará esta semana con modificaciones que calificó como “reforzadas”.

    La reforma constitucional que deberá enfrentar el Congreso

    Uno de los puntos que pondrá a prueba esa capacidad de construir acuerdos será la reforma constitucional incluida en la ACOT.

    Arrau explicó que la propuesta contempla tres grandes ejes: incorporar expresamente la seguridad pública a nivel constitucional, crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo y establecer un nuevo estado de excepción por grave alteración de la seguridad pública.

    El registro tendría efectos que posteriormente deberán ser desarrollados mediante legislación. Entre ellos, el Gobierno estudia un delito específico de pertenencia, incautación temprana de bienes y un régimen penitenciario más estricto para integrantes de organizaciones incorporadas en la nómina.

    Ministro Arrau proyecta apoyo de oposición a agenda de seguridad y apuesta por acuerdos en el Congreso Gustavo Pineda

    El nuevo estado de excepción, en tanto, buscaría aplicarse en zonas territoriales acotadas donde exista una grave alteración de la seguridad. Entre las facultades planteadas por Arrau se encuentra ampliar la investigación de telecomunicaciones dentro del área intervenida, agilizar incautaciones y dejar abierta la posibilidad de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas.

    Será precisamente el alcance de estas medidas y sus respectivas habilitaciones constitucionales el que deberá ser abordado durante la discusión en el Congreso.

    “Gobernar exige lograr mayoría”

    Arrau también abordó el escenario interno del oficialismo y las diferencias que durante las últimas semanas han involucrado al Partido Republicano, colectividad en la que milita.

    El ministro sostuvo que la seguridad puede actuar como un elemento de cohesión dentro del sector. “Mi sector cuesta siempre ordenarlo, pero estos temas los ordenan más de lo que los desordenan”, afirmó.

    Más adelante, al referirse directamente al rol de Republicanos en el Ejecutivo, señaló que el Gobierno representa a un espectro político más amplio que su partido y defendió la necesidad de construir acuerdos.

    “Yo soy militante del Partido Republicano, creo en los principios del partido, los empujo con todo. Pero uno tiene que entender que gobernar exige lograr mayoría y exige tener cierta flexibilidad”, sostuvo.

    Lee también:

    Más sobre:Martín ArrauMinisterio de SeguridadAgenda de seguridadCongresoRepublicanosKastReforma constitucionalNacionalPolíticaSeguridad pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Lo más leído

    1.
    Squella responde a críticas de Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Se sienten cómodos con un sistema garantista”

    Squella responde a críticas de Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Se sienten cómodos con un sistema garantista”

    2.
    Criteria: desaprobación de Presidente Kast se ubica en 52% mientras su aprobación alcanza el 35%

    Criteria: desaprobación de Presidente Kast se ubica en 52% mientras su aprobación alcanza el 35%

    3.
    Kaiser critica a detractores de suspensión de la ley Karin y acusa que “no quieren hacerse cargo del desastre causado”

    Kaiser critica a detractores de suspensión de la ley Karin y acusa que “no quieren hacerse cargo del desastre causado”

    4.
    Registro de bandas criminales de Kast abre debate parlamentario sobre atribuciones del Senado y tribunales

    Registro de bandas criminales de Kast abre debate parlamentario sobre atribuciones del Senado y tribunales

    5.
    El complejo rearme de la campaña de Bachelet

    El complejo rearme de la campaña de Bachelet

    6.
    La red internacional de Johannes Kaiser

    La red internacional de Johannes Kaiser

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast
    Chile

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario
    Negocios

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”

    Las sonrisas llegan dentro de la cancha: la U supera a un opaco Palestino y sigue siendo el único escolta de Colo Colo

    Sorpresa en el básquetbol chileno: Nicolás Carvacho anuncia su retiro

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”
    Mundo

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres