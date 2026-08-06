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    Presidentes del Congreso llaman al parlamento a priorizar agenda de seguridad del gobierno: “Legislar con urgencia y celeridad”

    El Presidente José Antonio Kast presentó el miércoles en cadena nacional la Agenda Contra el Crimen Organizado (ACOT) que, además de las iniciativas que ya están siendo discutidas en el parlamento, incluirá al menos 11 nuevas medidas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Presidentes del Congreso llaman al parlamento a priorizar agenda de seguridad del gobierno: “Legislar con urgencia y celeridad”

    Los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional realizaron este jueves un llamado a priorizar la Agenda Contra el Crimen Organizado (ACOT) presentada en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast.

    Desde la Escuela de Formación de Carabineros en Cerrillos, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, resaltó que una iniciativa de esta índole “quizás hace 30 años no era necesaria, no la veíamos como algo que Chile necesitara. Hoy Chile lo necesita más que nunca”.

    En ese sentido, destacó iniciativas como la conformación del ministerio de Seguridad y la ley Nain-Retamal. Particularmente de esta última, cargó contra el mote de “gatillo fácil” que le dieron algunos representantes de la actual oposición.

    Santiago, 6 de Agosto de 2026. El presidente de la Republica Jose Antonio Kast entrega discurso a las policias en marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo en la Escuela de Carabineros Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Yo quiero felicitar a las fuerzas policiales porque en tres años y dos meses ningún efectivo policial ha hecho uso del gatillo fácil. Todos han usado el arma de fuego con prudencia porque son fuerzas policiales responsables, porque tienen claro no solamente el juramento y el compromiso, sino que hay un Estado de derecho que hay que cumplir y respetar”, señaló al respecto.

    Así, enfatizó que “desde el Congreso, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, nos hemos propuesto priorizar esta agenda, sesionar todos los días que sea necesario, sesionar hasta tarde en la noche porque es prioridad nacional”.

    Esta agenda contra el terrorismo y el crimen organizado necesita hacer ley porque hay personas responsables a mi espalda y frente a mí que van a aplicar cada una de esas leyes con responsabilidad, que van a entender que tienen el uso legítimo de la fuerza y que tienen que ser respaldados, porque hace muy pocos años Chile les dio la espalda. Y eso desde el parlamento no lo vamos a permitir de nuevo”, añadió al respecto.

    Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), enfatizó que “la seguridad es una de las principales preocupaciones de todos los chilenos y chilenas”.

    En ese sentido, remarcó que “el Congreso Nacional, como bien lo decía el presidente de la Cámara, y el Senado, lógicamente, que me toca además representar, ha querido estar a la altura de este desafío, antes incluso de este anuncio, con un sinfín de proyectos de leyes que en su momento denominamos como un fact-track legislativo”.

    “Presidente, como Presidenta del Senado y me atrevo a hablar en nombre de todos los parlamentarios, nosotros también hicimos un compromiso con nuestros territorios y con las personas que confiaron en nosotros, que es poder enfrentar ese crimen organizado y legislar con urgencia y celeridad”, continuó sobre el llamado del Ejecutivo a priorizar estas propuestas en materia de seguridad.

    Santiago, 6 de Agosto de 2026. El presidente de la Republica Jose Antonio Kast entrega discurso a las policias en marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo en la Escuela de Carabineros Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Para de inmediato, añadir: “Por lo tanto, así lo vamos a hacer a propósito del anuncio de esta agenda y tenemos varias comisiones, además de las comisiones de seguridad o constitución que normalmente reciben estos proyectos, para que podamos desplegar cada una de estas iniciativas en las diferentes comisiones con el ánimo de poder avanzar rápidamente en lo que al menos desde el punto de vista legislativo podemos entregarle al país y cumplir con esta agenda”.

    “En el caso de la agenda de seguridad, como recién lo dije, espero que actuemos con unidad, no pensando en nuestros partidos políticos, en nuestras agendas individuales, sino en la necesidad de que Chile no puede seguir esperando para recuperar ese orden. Siempre con disposición al diálogo, con responsabilidad, con celeridad y siempre poniendo al país por delante, porque reconstruir Chile no significa solamente levantar viviendas, infraestructura, caminos u optar evidentemente a trabajar para tener un crecimiento económico que se traduzca en un crecimiento social”, concluyó la senadora de Renovación Nacional.

    Más sobre:SeguridadACOTAgenda Contra el Crimen OrganizadoJorge AlessandriPaulina NúñezCongresoSenadoCámara de Diputados

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