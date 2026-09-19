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    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina

    El Mandatario apuntó que las FF.AA. han colaborado “con la seguridad en la zona sur y también a marcar la soberanía chilena desde el extremo norte hasta el extremo sur. Por eso creo que el profesionalismo, la disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras FF.AA. y del Ejército merece todo nuestro reconocimiento”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En la primera Parada Militar de su mandato, el Presidente José Antonio Kast valoró el rol de las Fuerzas Armadas y relevó la importancia de la soberanía chilena, en medio de las tensiones con Argentina.

    Al finalizar la ceremonia republicana en la elipse del Parque O’Higgins, el Presidente destacó la ceremonia republicana de las Fuerzas Armadas. “Hoy día lo que más agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas es la colaboración que han tenido de manera permanente para garantizar la defensa de nuestras fronteras, como por ejemplo en la zona norte”, indicó.

    El Mandatario agregó que las FF.AA. han colaborado “con la seguridad en la zona sur y también marcar la soberanía chilena desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y en eso creo que el profesionalismo, la disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas y del ejército merece todo nuestro reconocimiento”.

    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La demostración de las Fuerzas Armadas ante las autoridades se llevo a cabo en un escenario marcado por las tensiones con Argentina por la soberanía del estrecho de Magallanes.

    En esa línea, aunque ambos gobiernos han reafirmado la vigencia de los tratados que reconocen la soberanía chilena sobre el estrecho y han intentado poner paños fríos al asunto, aún hay tensiones en torno a la sensibilidad estratégica de la zona y las relaciones con el país trasandino.

    Es así que la presencia del único invitado internacional a la ceremonia, el comandante en jefe del Ejército argentino, Oscar Santiago Zarich; dio una señal de coordinación y cooperación entre ambas naciones.

    El comandante en jefe del Ejército chileno, general Pedro Varela, destacó la presencia de su par trasandino. “Nos acompaña, así como estamos en retribución, porque participé también en el mes de mayo junto al aniversario patrio y, sobre todo, del Ejército argentino”.

    Asamblea General de la ONU

    Se espera que el Presidente Kast arribe el martes 22 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, para debutar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Ante su viaje, el Mandatario sostuvo que relevará a Chile como un nación “dispuesta a colaborar con todas las naciones para superar dramas como la pobreza, el combate al narcotráfico y el crimen organizado”.

    “Que Chile ha vuelto a ser un país que se inserta en el mundo con normas claras y que permiten el crecimiento y desarrollo de nuestra patria”, agregó.

    Parada Militar 2026

    La parada militar 2026 constituye la segunda versión más grande desde 1989 y la primera del mandato del Presidente Kast. En total, participarán 10.206 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea (FACh), Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile, de los cuales 1.764 son mujeres.

    El Ejército, por su parte, contará con 6.219 integrantes en sus filas; la Armada con 1.252 y la FACh con 1.117 efectivos. Asimismo, Carabineros contará con 1.220 funcionarios; la PDI con 297 y, por primera vez desde el traslado de la institución al Ministerio de Seguridad, Gendarmería participará con 94 efectivos.

    Entre las novedades de esta edición destacó la primera participación del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) con maquinaria de ingenieros, en el marco de los 50 años del inicio de la construcción de la Carretera Longitudinal Austral; y la entrega de medallas de valor “por servicio extraordinario a Chile” de parte del Presidente a efectivos del Ejercito.

    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

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