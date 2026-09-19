SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Núñez pide al Ejecutivo dejar al Senado encauzar reforma de seguridad y llama a “realismo legislativo”

    “Es el Senado el que está encauzando la discusión, específicamente la Comisión de Constitución, y en esto, realismo legislativo, no nos olvidemos que aquí se necesitan 29 votos para poder aprobar esta reforma constitucional”, indicó Nuñez sobre la discusión parlamentaria.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Núñez pide al Ejecutivo dejar al Senado encauzar reforma de seguridad y llama a “realismo legislativo” KARIN POZO

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió este sábado a la discusión parlamentaria en torno a la reforma de seguridad, la que continúa sin reunir los apoyos necesarios en el Senado de cara al fin del plazo de urgencia simple.

    “Es el Senado el que está encauzando la discusión, específicamente la Comisión de Constitución, y en esto, realismo legislativo, no nos olvidemos que aquí se necesitan 29 votos para poder aprobar esta reforma constitucional”, indicó Núñez sobre la discusión parlamentaria.

    “Por lo tanto, yo espero y le pido al Ejecutivo que deje que el Senado siga encauzando esta discusión”, agregó.

    La iniciativa, parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno de José Antonio Kast, generó cuestionamientos dentro del mundo político al crear un nuevo Estado de Excepción que permite al presidente decretar la medida por 120 días y renovarla por otros 120 sin autorización previa del Congreso.

    Las presiones políticas en torno a la medida obligaron al Ejecutivo a rebajar la urgencia de suma a simple después de constatar que no estaban los 29 votos necesarios en el Senado y buscar acuerdos para destrabar la tramitación.

    “Creo que al momento del ingreso (de la reforma) se cometieron algunos errores, así han sido reconocidos por el propio Ejecutivo, a lo mejor no de manera expresa”, indicó la senadora previamente a la parada militar.

    Núñez destacó que incluso desde la vereda oficialista han dicho que habría apoyo en “reforzar uno de los estados de emergencia que ya contempla nuestra Constitución, es decir, no avanzar en un nuevo quinto Estado de excepción constitucional”.

    Al ser consultada por las críticas por falta de dialogo del Ejecutivo con parlamentarios opositores y oficialistas, la senadora indicó que “escucharnos siempre va a facilitar un consenso, un acuerdo. Yo creo que llegó el momento de entender que ya no estamos en una etapa de instalación”.

    Núñez añadió que “en cada instalación se pueden cometer ciertos errores o se nota cuando alguien tiene más experiencia o menos experiencia, y hoy día ya estamos en una etapa de gestión, de resultado, así lo pide la ciudadanía y así lo hemos entendido sin duda desde el Parlamento”.

    Con todo, la presidenta de la Cámara Alta apuntó a que dicha coordinación es un “mínimo” para despachar proyectos. ”Sé que nos hemos concentrado en aquello que sin duda ha sido motivo de descoordinación o de falta de diálogo, pero quiero concentrarme en aquello que sí lo ha tenido, por ejemplo, el proyecto Mercado de Capitales", zanjó.

    Lee también:

    Más sobre:Paulina NuñezSenadoReforma de SeguridadJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    Los precios del petróleo y el dólar caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    Lo más leído

    1.
    El plan B de Bachelet tras deponer su postulación a la secretaría general de la ONU

    El plan B de Bachelet tras deponer su postulación a la secretaría general de la ONU

    2.
    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    3.
    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    4.
    Tras receso dieciochero, Congreso retoma agenda de seguridad con infraestructura crítica y expulsión de migrantes

    Tras receso dieciochero, Congreso retoma agenda de seguridad con infraestructura crítica y expulsión de migrantes

    5.
    Los desaciertos que marcaron el inicio de la candidatura de Bachelet a la ONU

    Los desaciertos que marcaron el inicio de la candidatura de Bachelet a la ONU

    6.
    “Menos declaraciones y más acciones”: Kaiser insta a Kast a mostrar compromiso con las FF.AA. en la Ley de Presupuesto

    “Menos declaraciones y más acciones”: Kaiser insta a Kast a mostrar compromiso con las FF.AA. en la Ley de Presupuesto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla
    Chile

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    El vecino de Viña del Mar que recolectó 400 refranes

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita
    Negocios

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Los precios del petróleo caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio
    Tendencias

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League
    El Deportivo

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    Con Endler y Antonia Canales a la cabeza y Alexis Sánchez tercero: el sorpresivo ranking de chilenos en el sucesor del FIFA

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico
    Cultura y entretención

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?