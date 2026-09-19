Núñez pide al Ejecutivo dejar al Senado encauzar reforma de seguridad y llama a “realismo legislativo”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió este sábado a la discusión parlamentaria en torno a la reforma de seguridad, la que continúa sin reunir los apoyos necesarios en el Senado de cara al fin del plazo de urgencia simple.

“Es el Senado el que está encauzando la discusión, específicamente la Comisión de Constitución, y en esto, realismo legislativo, no nos olvidemos que aquí se necesitan 29 votos para poder aprobar esta reforma constitucional”, indicó Núñez sobre la discusión parlamentaria.

“Por lo tanto, yo espero y le pido al Ejecutivo que deje que el Senado siga encauzando esta discusión ”, agregó.

La iniciativa, parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno de José Antonio Kast, generó cuestionamientos dentro del mundo político al crear un nuevo Estado de Excepción que permite al presidente decretar la medida por 120 días y renovarla por otros 120 sin autorización previa del Congreso.

Las presiones políticas en torno a la medida obligaron al Ejecutivo a rebajar la urgencia de suma a simple después de constatar que no estaban los 29 votos necesarios en el Senado y buscar acuerdos para destrabar la tramitación.

“Creo que al momento del ingreso (de la reforma) se cometieron algunos errores, así han sido reconocidos por el propio Ejecutivo, a lo mejor no de manera expresa”, indicó la senadora previamente a la parada militar.

Núñez destacó que incluso desde la vereda oficialista han dicho que habría apoyo en “reforzar uno de los estados de emergencia que ya contempla nuestra Constitución, es decir, no avanzar en un nuevo quinto Estado de excepción constitucional”.

Al ser consultada por las críticas por falta de dialogo del Ejecutivo con parlamentarios opositores y oficialistas, la senadora indicó que “escucharnos siempre va a facilitar un consenso, un acuerdo. Yo creo que llegó el momento de entender que ya no estamos en una etapa de instalación”.

Núñez añadió que “en cada instalación se pueden cometer ciertos errores o se nota cuando alguien tiene más experiencia o menos experiencia, y hoy día ya estamos en una etapa de gestión, de resultado, así lo pide la ciudadanía y así lo hemos entendido sin duda desde el Parlamento”.

Con todo, la presidenta de la Cámara Alta apuntó a que dicha coordinación es un “mínimo” para despachar proyectos. ”Sé que nos hemos concentrado en aquello que sin duda ha sido motivo de descoordinación o de falta de diálogo, pero quiero concentrarme en aquello que sí lo ha tenido, por ejemplo, el proyecto Mercado de Capitales", zanjó.