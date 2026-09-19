Fiscalía formalizará por lavado a exfiscal en arista vinculada a banda criminal colombiana

Al abogado y exfiscal Dinko Fodich se le complica aún más el escenario penal. A la situación que enfrenta por su rol en la trama de secuestros y extorsiones a ciudadanos chinos, ahora sumará una nueva imputación por parte del Ministerio Público.

La Fiscalía Supraterritorial pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Fodich por el delito de lavado de activos. Ante la petición, el juez Freddy Cubillos fijó audiencia para el próximo 22 de octubre.

En la audiencia, el Ministerio Púbico expondrá los antecedentes en la causa donde indaga el blanqueamiento de más de $ 2.800 millones con operaciones financieras realizadas usando como fachada la casa de cambios E-Panda.

Fodich era socio de esa casa de cambio junto a Luis Muñoz. De hecho, este último imputado ya fue condenado por estos hechos, luego de que se probara el lavado utilizado a favor de una organización criminal colombiana que operaba en Valparaíso.

En esta arista Fodich será defendido por el abogado Juan Pablo Buono-Core. “Recién nos hemos impuesto de la formalización que se llevará a efecto el 22 de octubre de este año ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. No tenemos ningún antecedente de la investigación que está llevando la Fiscalía Supraterritorial. Solo sabemos de ella por lo que ha salido en la prensa, por eso estamos haciendo un barrido de todo lo que ha salido sobre ese hecho en los medios de comunicación”, afirmó el penalista.

Al tratarse de una causa por lavado de activos, la indagatoria goza de una reserva especial. “Nadie que está en prisión preventiva puede estar tranquilo. Lo que sí está claro es que ha asumido realmente lo que está pasando y se va a defender con todas las herramientas que franquea la ley“, agregó Buono-Core.

Cuando llegue el día de la audiencia, Fodich será trasladado desde la Cárcel de Casablanca al tribunal para escuchar la formalización de cargos que realizará el Ministerio Público.