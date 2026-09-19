Marcelino Núñez se vuelve a quedar en el banco en la derrota del Ipswich Town ante el Everton por Premier League

El Ipswich Town sigue con un tranco irregular en la Premier League. El equipo de Marcelino Núñez, que volvió a quedarse en el banco de suplentes, cayó por la mínima ante el Everton.

El formado en Universidad Católica se quedó nuevamente sin sumar minutos en la liga inglesa. El volante nacional venía de ser titular en la dura derrota ante el Arsenal, que marcó su eliminación de la Copa de la liga.

No obstante, luego de que el técnico Gary O’Neil decidiera alternar ante los Gunners, volvió a sentar a Núñez, en un reflejo de su consideración para con el chileno. Pese a que decidió sustituir a Exequiel Palacios y Sasa Lukic, sus dos volantes que llegaron para reforzar la medular, Núñez no fue tenido en cuenta, nuevamente. No fue la tercera ni cuarta opción para el mediocampo de los Tractor Boys.

El partido, en tanto, se decantó tempranamente gracias a la anotación de Thierno Barry, a los 11′.

Con este resultado, el Ipswich Town se estancó en la undécima posición, con seis unidades en cinco encuentros. El Everton, por su parte, escaló hasta el quinto puesto, con nueve puntos.