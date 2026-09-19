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    Técnico del Real Madrid enaltece a Santiago Wanderers: “Es una generación que va a traer éxito para los caturros y Chile”

    Álvaro López, entrenador del Juvenil A del conjunto merengue, destacó lo realizado por los porteños en la final Intercontinental Sub 20: "Es el Decano del fútbol chileno".

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Álvaro López, técnico del Real Madrid Sub 20. Foto: UEFA.

    Álvaro López alzó su nombre en la historia del Real Madrid. El técnico del Juvenil A fue el encargado de liderar la victoria sobre Santiago Wanderers por 3-1 en la final de la Copa Intecontinental Sub 20, el único trofeo que faltaba en las vitrinas del gigante español.

    El técnico hispano valoró su victoria, sobre todo por el rival que debió enfrentar. El entrenador destacó lo realizado por los caturros, además de demostrar un gran conocimiento sobre la institución porteña: “Es verdad que los conocíamos, habíamos visto mucho sobre ellos. Es una generación que creo que va a traer muchos éxitos no solo para los caturros, sino que también para la selección chilena”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports.

    Estudiamos todo. Sabemos cómo juegan, un poco la historia del club. Era importante para el Decano de Chile. La afición tiene que estar orgullosa porque los chicos han hecho un partidazo. Darles la enhorabuena aunque no hayan podido ganar y bueno, lo hemos disfrutado”, añadió.

    También se atrevió a destacar a algunos futbolistas caturros: “El portero, tapó un penal, luego en las tandas de Libertadores también estuvo atinado. Ponce, Ignacio, que creo que venía con una molestia hoy porque tenía un vendaje. El central. Es un grupo que jugadores que ahora tiene el reto de ascender a Primera División, pero que sin duda va a llamar la atención y va a hacer buenos momentos para el equipo y para Chile en un futuro”, señaló.

    La reflexión de López

    López habló sobre la relevancia del título: “Para mí, un madridista como yo, que soy socio desde que nací, del Barrio del Pilar... Me traía mi abuelo al Bernabéu desde que nací, viví noches históricas. Desde el campo, desde casa. Y nada, estamos súper contentos y agradecidos. Orgullosos por poder crear historia”, aseguró.

    El español volvió a destacar lo hecho por los caturros: “Las finales el Madrid no las juega, las gana. Y así ha sido. Era un partido complicado, nos lo puso muy difícil. y lo importante era disfrutar. Nos llevamos esto para el recuerdo, algo inolvidable”, indicó.

    Finalmente, se refirió a la presencia de Florentino Pérez y José Mourinho, que presenciaron el partido: “Con el presi sí hemos hablado, nos ha dado la enhorabuena. Muy agradecido a todos, al club, a Mourinho... Sentir el apoyo de la afición... Esto es algo que nos vamos a llevar para siempre”.

    “Es una generación histórica. Han conseguido la segunda Youth, la primera Intercontinental Sub-20. Es algo que queda como legado. Están cerrando su etapa, tenemos un equipazo y estamos muy orgullosos. Representan los valores del Madrid. Esto es de ellos. Y ahora, a trabajar como hacen”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa Intercontinental Sub 20Intercontinental Sub 20Santiago WanderersReal MadridSantiago Wanderers Sub 20Álvaro López

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