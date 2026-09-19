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    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    Ejecutivos de OpenAI, Nvidia, Google, Apple, Tesla y Amazon fueron invitados a una cena de Estado durante la visita de Xi Jinping a Washington. El encuentro se produce mientras Estados Unidos y China discuten hasta dónde avanzar en reglas comunes sin ceder terreno en la carrera tecnológica.

    Por 
    Felipe Rivera
    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    La próxima visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington reunirá en la Casa Blanca a algunas de las principales figuras de la industria tecnológica estadounidense, en momentos en que Estados Unidos y China intentan abrir un diálogo sobre los riesgos y eventuales límites al desarrollo de la inteligencia artificial.

    Entre los invitados a la cena de Estado figuran el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el jefe de Nvidia, Jensen Huang; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el responsable de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el CEO de Apple, Tim Cook; y el máximo ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

    Una funcionaria estadounidense describió la cita como “un evento muy codiciado, con plazas muy disputadas”. La presencia de los ejecutivos ocurre en medio de un debate que enfrenta la preocupación por los riesgos asociados a la IA con la carrera de Washington y Pekín por mantener o alcanzar el liderazgo tecnológico.

    Estados Unidos y China acordaron en mayo abrir un canal intergubernamental sobre inteligencia artificial, aunque las conversaciones han avanzado lentamente. El próximo diálogo entre ambos países sería todavía preliminar y estaría enfocado principalmente en establecer una agenda antes de abordar asuntos de fondo.

    La discusión ocurre mientras distintos actores del sector tecnológico estadounidense han pedido tomar con mayor seriedad los riesgos derivados de la IA. La administración de Donald Trump, sin embargo, ha rechazado la idea de desacelerar significativamente su desarrollo ante el temor de que una reducción del ritmo permita a China tomar ventaja.

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo Tecnología / La Tercera

    El propio Huang se ha mostrado contrario a frenar el avance de esta tecnología. “Tenemos que movernos tan rápido como sea posible, sin preocuparnos sobre qué están haciendo otros”, afirmó el jefe de Nvidia.

    Desde China también han surgido llamados a establecer mecanismos de resguardo. Altos cargos de Defensa han planteado la necesidad de buscar cortafuegos para la IA, aunque autoridades y medios oficiales chinos han cuestionado algunas de las alertas formuladas desde Estados Unidos, al considerarlas parte de una estrategia para contener el avance de Pekín.

    La visita de Xi y la agenda con Trump

    Xi realizará una visita oficial a Estados Unidos que contempla una ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca, una revista militar y una reunión privada con Trump. También está previsto que participe su esposa, Peng Liyuan, mientras que la primera dama Melania Trump acompañará al mandatario estadounidense.

    Antes del encuentro entre ambos presidentes, el vice primer ministro chino He Lifeng se reunirá en Nueva York con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para preparar la agenda económica y tecnológica de la visita.

    Bessent ha manifestado que Washington está dispuesto a conversar con Pekín sobre fórmulas para enfrentar riesgos comunes de la inteligencia artificial y evitar una eventual división entre los sistemas tecnológicos de ambos países.

    La tregua comercial también entra en la discusión

    A la disputa tecnológica se suma la negociación comercial entre ambas potencias. La tregua arancelaria alcanzada entre Washington y Pekín vence el próximo 10 de noviembre, por lo que su eventual prórroga aparece entre los asuntos que podrían formar parte de las conversaciones.

    El acuerdo vigente contempla una rebaja estadounidense de aranceles relacionados con el fentanilo, la suspensión temporal de un gravamen chino adicional sobre productos estadounidenses, la reanudación parcial del comercio agrícola y una flexibilización de los controles chinos a la exportación de tierras raras.

    Estos minerales constituyen otro punto relevante en la relación bilateral debido a su utilización en industrias como defensa, automoción, energías limpias y fabricación de chips.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpXi JinpingInteligencia artificialOpenAIEstados UnidosChinaMundoInternacional

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