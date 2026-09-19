SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reino Unido defiende la explotación de recursos en las Malvinas y califica de “inaceptables” las sanciones argentinas

    La Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británicos, Uma Kumaran, reafirmó la soberanía de su país en el archipiélago y señaló que su administración trabajara "incansablemente con el gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos".

    Por 
    Lya Rosen
    Islas Malvinas. Foto: Jeremy Richards/Archivo.

    El Reino Unido ratificó este viernes su soberanía sobre las Islas Malvinas, conocidas en inglés como Falkland Islands, y apoyó su política comercial, calificando de “inaceptables” las sanciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei a las compañías que operen en el archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur.

    El Reino Unido lo deja claro: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, comenzó afirmando en un comunicado Uma Kumaran, Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británicos.

    Para luego detallar que en las últimas semanas Argentina ha seguido “amenazando a empresas y particulares que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas Malvinas, incluso en el sector de los hidrocarburos”.

    “El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, escribió.

    La funcionaria británica aseguró que esta no es la primera vez que el gobierno transandino emite amenazas económicas contra los isleños, “sin embargo, la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”.

    En el comunicado además señaló que su país se alinea ante cualquier intento de politizar los mecanismos internacionales contra particulares por hacer negocios con las Islas Malvinas, apuntando a que es “ilegítimo”.

    “Estas acusaciones contra empresas y particulares son inaceptables y carecen de justificación legal”, señaló la subsecretaria.

    Finalmente, apuntó a que “existen enormes oportunidades para las empresas en las Islas Malvinas, y trabajaremos incansablemente con el gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos”.

    El escrito de la funcionaria británica se publicó luego de que se conociera el proyecto de Ley de Soberanía Nacional en que la Administración Milei ya está trabajando y planea enviar en los próximos días al Congreso argentino.

    A lo que se suma la ampliación de las medidas sancionatorias anunciadas por el jefe de Estado latinoamericano en cadena nacional, a aquellas empresas que exploten el área comercial de las islas.

    Hace algunos días, el Reino Unido difundió una guía titulada Haciendo negocios con las Islas Malvinas, que está destinada a empresas que desarrollan actividades en dicho territorio insular o que les suministran bienes y servicios.

    Dicho documento establece formalmente la posición británica frente a las acciones legales impulsadas por Argentina contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

    Milei defiende medidas por soberanía de las Malvinas

    Durante la semana, Milei defendió nuevamente las medidas de su gobierno sobre la soberanía argentina en las Malvinas y negó que respondan a una estrategia electoral, al explicar que el plan comenzó hace tres años y tuvo como detonante los dichos del 31 de agosto de Donald Trump sobre la posición de la Casa Blanca respecto el archipiélago.

    “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, afirmó el miércoles el mandatario en una entrevista con el canal por streaming Neura.

    El presidente Javier Milei en una ceremonia en honor de las víctimas de la guerra entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. Foto: Archivo. Agustin Marcarian

    Sostuvo además que quienes plantean esa interpretación no tuvieron en cuenta cómo se definieron internamente las medidas que luego fueron comunicadas públicamente.

    De la misma forma, según consignó el medio El Cronista, el líder libertario explicó que la decisión de realizar la cadena nacional fue tomada durante una reunión de gabinete el lunes anterior a los anuncios y aseguró que su Ejecutivo ya trabajaba en esa estrategia.

    “Ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena”, señaló Milei.

    Para después detallar que el escenario internacional aportó un elemento clave para acelerar le concreción de esa iniciativa.

    Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos”, señaló al explicar cómo los dichos del mandatario de EE.UU. influyeron en la decisión de la Casa Rosada

    Más sobre:Reino UnidoIslas MalvinasSubsecretaria Parlamentaria de EstadoUma KumaranSancionesEmpresasJavier MileiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

    Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

    Carabineros informa al menos 18 fallecidos en siniestros viales y 282 detenidos durante Fiestas Patrias

    Lo más leído

    1.
    La declaración del gobierno mexicano tras el retiro de Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU

    La declaración del gobierno mexicano tras el retiro de Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU

    2.
    F-16 intercepta aeronave sobre Maryland durante estadía de Donald Trump en Camp David

    F-16 intercepta aeronave sobre Maryland durante estadía de Donald Trump en Camp David

    3.
    Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

    Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

    4.
    Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz: EE.UU. deberá cumplir sus exigencias antes de retomar negociaciones

    Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz: EE.UU. deberá cumplir sus exigencias antes de retomar negociaciones

    5.
    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    6.
    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP
    Chile

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia

    Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”
    Negocios

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

    NotCo: por qué ya not

    Nada es Imposible

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor
    Tendencias

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    En vivo: Chile busca remontar la llave ante España y seguir en carrera por la Final 8 de la Copa Davis
    El Deportivo

    En vivo: Chile busca remontar la llave ante España y seguir en carrera por la Final 8 de la Copa Davis

    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    El esquí náutico sigue dando medallas: Gustavo Kretschmer logra el 24.º oro del Team Chile en los Juegos Odesur

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Patricio Guzmán: el legado y los herederos artísticos del maestro del documental chileno

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha
    Mundo

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?