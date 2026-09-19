Reino Unido defiende la explotación de recursos en las Malvinas y califica de “inaceptables” las sanciones argentinas

El Reino Unido ratificó este viernes su soberanía sobre las Islas Malvinas, conocidas en inglés como Falkland Islands, y apoyó su política comercial, calificando de “inaceptables” las sanciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei a las compañías que operen en el archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur.

“El Reino Unido lo deja claro: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, comenzó afirmando en un comunicado Uma Kumaran, Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británicos.

Para luego detallar que en las últimas semanas Argentina ha seguido “amenazando a empresas y particulares que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas Malvinas, incluso en el sector de los hidrocarburos”.

“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo” , escribió.

La funcionaria británica aseguró que esta no es la primera vez que el gobierno transandino emite amenazas económicas contra los isleños, “sin embargo, la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”.

En el comunicado además señaló que su país se alinea ante cualquier intento de politizar los mecanismos internacionales contra particulares por hacer negocios con las Islas Malvinas, apuntando a que es “ilegítimo”.

The United Kingdom is clear: the Falkland Islands are British and people there have the right to develop their natural resources as they see fit.



Decisions on hydrocarbons are a commercial matter for Falklands Islanders and the companies involved - and them alone.



See full… — Uma Kumaran MP (@Uma_Kumaran) September 18, 2026

“Estas acusaciones contra empresas y particulares son inaceptables y carecen de justificación legal” , señaló la subsecretaria.

Finalmente, apuntó a que “existen enormes oportunidades para las empresas en las Islas Malvinas, y trabajaremos incansablemente con el gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos”.

El escrito de la funcionaria británica se publicó luego de que se conociera el proyecto de Ley de Soberanía Nacional en que la Administración Milei ya está trabajando y planea enviar en los próximos días al Congreso argentino.

A lo que se suma la ampliación de las medidas sancionatorias anunciadas por el jefe de Estado latinoamericano en cadena nacional, a aquellas empresas que exploten el área comercial de las islas.

Hace algunos días, el Reino Unido difundió una guía titulada Haciendo negocios con las Islas Malvinas, que está destinada a empresas que desarrollan actividades en dicho territorio insular o que les suministran bienes y servicios.

Dicho documento establece formalmente la posición británica frente a las acciones legales impulsadas por Argentina contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

Milei defiende medidas por soberanía de las Malvinas

Durante la semana, Milei defendió nuevamente las medidas de su gobierno sobre la soberanía argentina en las Malvinas y negó que respondan a una estrategia electoral, al explicar que el plan comenzó hace tres años y tuvo como detonante los dichos del 31 de agosto de Donald Trump sobre la posición de la Casa Blanca respecto el archipiélago.

“Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula” , afirmó el miércoles el mandatario en una entrevista con el canal por streaming Neura.

El presidente Javier Milei en una ceremonia en honor de las víctimas de la guerra entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. Foto: Archivo. Agustin Marcarian

Sostuvo además que quienes plantean esa interpretación no tuvieron en cuenta cómo se definieron internamente las medidas que luego fueron comunicadas públicamente.

De la misma forma, según consignó el medio El Cronista, el líder libertario explicó que la decisión de realizar la cadena nacional fue tomada durante una reunión de gabinete el lunes anterior a los anuncios y aseguró que su Ejecutivo ya trabajaba en esa estrategia.

“Ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena”, señaló Milei.

Para después detallar que el escenario internacional aportó un elemento clave para acelerar le concreción de esa iniciativa.

“Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos”, señaló al explicar cómo los dichos del mandatario de EE.UU. influyeron en la decisión de la Casa Rosada