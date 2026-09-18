A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20. Foto Conmebol Instagram @libertadoresu20

Este fin de semana llega el esperado desafío para el equipo Sub 20 de Santiago Wanderers, que visita a su equivalente del Real Madrid en el marco de la Copa Intercontinental de la categoría.

La competencia enfrenta a los equipos que se alzaron con la Copa Libertadores Sub 20 y la UEFA Youth League, respectivamente.

Cuándo juega Real Madrid vs. Santiago Wanderers

La final del Real Madrid contra Santiago Wanderers es este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de la mañana en Chile.

El partido reúne a los equipos en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers

El partido del Real Madrid contra Santiago Wanderers se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la definición va por la plataforma HBO Max.