A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20
Los Caturros visitan el Santiago Bernabéu por la definición del título juvenil.
Este fin de semana llega el esperado desafío para el equipo Sub 20 de Santiago Wanderers, que visita a su equivalente del Real Madrid en el marco de la Copa Intercontinental de la categoría.
La competencia enfrenta a los equipos que se alzaron con la Copa Libertadores Sub 20 y la UEFA Youth League, respectivamente.
Cuándo juega Real Madrid vs. Santiago Wanderers
La final del Real Madrid contra Santiago Wanderers es este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de la mañana en Chile.
El partido reúne a los equipos en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers
El partido del Real Madrid contra Santiago Wanderers se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la definición va por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.