Kast llama a celebrar con responsabilidad tras el Te Deum: “Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie”
Tras regresar a La Moneda en el Ford Galaxie, el Presidente José Antonio Kast llamó a celebrar con responsabilidad y a compartir en familia, además de poner atención en los niños, adultos y personas que se encuentran solas.
Tras el Te Deum, y luego de regresar a La Moneda en el Ford Galaxie, el Presidente José Antonio Kast entregó un mensaje con motivo de las celebraciones, en el que llamó a mantener la esperanza y actuar con responsabilidad.
“A todos nuestros compatriotas, invitarlos a celebrar con responsabilidad y a levantar la esperanza”, señaló el Mandatario.
Kast vinculó ese llamado con los mensajes recibidos tanto en el Te Deum evangélico como durante la jornada de este jueves.
“Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez”, afirmó.
El Presidente también llamó a generar espacios para compartir durante estos días.
“Ojalá cada uno se pueda hacer un espacio para compartir en familia”, sostuvo.
Asimismo, reiteró el llamado a cuidar a los niños, a los adultos y a las personas que se encuentran solas, además de acoger a quienes lleguen de visita.
Antes de finalizar, Kast agradeció el trabajo de quienes comunican las actividades de estas jornadas.
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