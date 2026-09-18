Kast llama a celebrar con responsabilidad tras el Te Deum: “Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie”

Tras el Te Deum, y luego de regresar a La Moneda en el Ford Galaxie, el Presidente José Antonio Kast entregó un mensaje con motivo de las celebraciones, en el que llamó a mantener la esperanza y actuar con responsabilidad.

“A todos nuestros compatriotas, invitarlos a celebrar con responsabilidad y a levantar la esperanza”, señaló el Mandatario.

Kast vinculó ese llamado con los mensajes recibidos tanto en el Te Deum evangélico como durante la jornada de este jueves.

Kast llama a celebrar con responsabilidad tras el Te Deum: “Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez”, afirmó.

El Presidente también llamó a generar espacios para compartir durante estos días.

“Ojalá cada uno se pueda hacer un espacio para compartir en familia”, sostuvo.

Asimismo, reiteró el llamado a cuidar a los niños, a los adultos y a las personas que se encuentran solas, además de acoger a quienes lleguen de visita.

Antes de finalizar, Kast agradeció el trabajo de quienes comunican las actividades de estas jornadas.