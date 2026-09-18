Reacciones de políticos tras el Te Deum ecuménico: “No hay excusa para que no traduzca el llamado que hizo el cardenal”

Tras el Te Deum Ecuménico, realizado esta mañana en la catedral metropolitana, distintos dirigentes políticos entregaron sus impresiones sobre los mensajes planteados durante la ceremonia por el arzobispo, Fernando Chomali.

La ceremonia comenzó a las 11.08 horas de este viernes, marcada por la llegada del Presidente José Antonio Kast en el tradicional Ford Galaxie a la catedral.

Al encuentro asistieron prácticamente todas las máximas autoridades del país, entre ellos representantes de los diferentes poderes del estado.

Lautaro Carmona (PC): “Le habla al sector más sensible”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó especialmente el llamado contra la corrupción y vinculó ese problema con otros fenómenos asociados al crimen organizado y el delito.

Carmona planteó que, si no se gana la batalla contra la corrupción, pueden penetrar fenómenos “nocivos” y “negativos”, y sostuvo que cada sector debe hacerse cargo desde su propia posición y buscar la forma de interpretar el mensaje.

“Él le habla a todo Chile y, esencialmente, le habla al sector más sensible, el que paga más duramente las consecuencias de los momentos de crisis”, señaló. En esa línea, afirmó: “Le doy bastante valor a ese mensaje”.

Respecto de las diferencias políticas, Carmona señaló que estas responden a distintas miradas, doctrinas y propuestas que son legítimas en una sociedad diversa. “Lo que vale es cuál es el mínimo común”, afirmó, agregando que existen sectores más disponibles para alcanzar acuerdos frente al crimen organizado.

Mundo político reacciona a llamado de Chomali en Te Deum y ponen foco en seguridad, corrupción y acuerdos DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Kaiser (PNL): “No hay empleo, si no hay crecimiento económico”

Por su parte, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó la relación entre las diferencias políticas y la competencia democrática.

Según planteó, existe una visión orientada a una mayor unidad desde el punto de vista del Estado, pero también sostuvo que el sistema contempla la resolución de diferencias intelectuales, políticas e ideológicas mediante la competencia democrática.

Consultado por empleo y seguridad, Kaiser sostuvo: “No hay empleo, si no hay crecimiento económico”. “El empleo que se financia solamente con gasto público termina ahogando al estado y al final estamos todos empobrecidos. Así que crecimiento económico es la respuesta, sin duda”, agregó.

En materia de seguridad, afirmó que “hay que reordenar todo el sistema” y que existen “muchas cosas que no están funcionando”.

Mundo político reacciona a llamado de Chomali en Te Deum y ponen foco en seguridad, corrupción y acuerdos

Gael Yeomans (FA): “Nosotros estamos disponibles para poder avanzar en Sala Cuna”

En tanto, la timonel del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, se refirió a la tasa de natalidad y afirmó que deberían existir garantías desde el Estado.

En ese sentido, recalcó la importancia de construir acuerdos . “Nosotros estamos disponibles para poder avanzar en Sala Cuna, para poder avanzar realmente en empleos formales”, dijo.

Yeomans también mencionó que existen preocupaciones respecto a una “crisis económica importante en el país”, y que “hay que preguntarse cuánto hemos contribuido cada uno de nosotros a crear esa crisis económica”.

Mundo político reacciona a llamado de Chomali en Te Deum y ponen foco en seguridad, corrupción y acuerdos Pablo Vásquez R.

Cuadrado (PPD) sostiene que “no hay excusa” para no responder a llamado de Chomali

Por su lado, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Carlos Cuadrado, afirmó que “todas las autoridades que asistieron a este Te Deum escucharon las palabras del cardenal voluntariamente”.

Por lo mismo, señaló que “no hay excusa para que, habiendo escuchado y asumido el mensaje, no traduzcan en sus cargos y en cada uno de los territorios que gobiernan las enseñanzas, los principios y el llamado que hizo el cardenal a mejorar la política y abordar con más dedicación y fuerza cada uno de los temas que afectan a la mayoría de los chilenos en este momento”.

El parlamentario recalcó que la delincuencia “afecta más a los sectores más vulnerables que a los más acomodados, porque estos pueden recurrir con recursos para protegerse”. Por lo mismo, sostuvo que “no hay excusa para que nosotros, desde la izquierda, asumamos con decisión y fuerza la defensa de nuestra gente, poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que las instituciones, Carabineros de Chile y la PDI, hagan su trabajo de resguardo ciudadano de la mejor forma posible”