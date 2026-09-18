Jorge Alessandri cuestiona a Bachelet por su candidatura a la ONU: “No era el mejor exponente”. En la imagen, Jorge Alessandri.

En el contexto previo al Te Deum Ecuménico, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a la expresidenta Michelle Bachelet y cuestionó su candidatura a la ONU.

“Pensamos que la presidenta Bachelet no era el mejor exponente para mandar a la ONU, no solo porque no ganaba, sino porque no nos gustaba lo que se iba a mostrar de Chile ”, afirmó Alessandri.

El diputado también cuestionó las reformas realizadas durante las administraciones de la exmandataria.

“Los gobiernos de la presidenta Bachelet se hicieron reformas que hasta el día de hoy estamos pagando muy caro”, sostuvo.

Jorge Alessandri cuestiona a Bachelet por su candidatura a la ONU: “No era el mejor exponente”. En la imagen, la expresidente Michelle Bachelet.

Una jornada clave para la candidatura

Las declaraciones de Alessandri coinciden con una jornada relevante para la candidatura de Bachelet. Este viernes 18 de septiembre se desarrollará el tercer straw poll del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una nueva medición informal entre las ocho candidaturas que se encuentran en carrera.

En la segunda votación, realizada el 21 de agosto, la exmandataria quedó en un virtual séptimo lugar, con dos votos positivos, siete sin opinión y seis desalientos. La candidatura de Bachelet es patrocinada por Brasil y México.

Además, la expresidenta viajará en los próximos días a Nueva York, mientras se construye la agenda que desarrollará durante su permanencia en esa ciudad. El desplazamiento podría coincidir con la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzará el lunes 21 de septiembre.

Entre el 22 y el 28 de septiembre se desarrollará el debate general de jefes de Estado y de gobierno. Para esas jornadas también se espera la presencia del Presidente José Antonio Kast, quien contempla participar entre el 22 y el 24 de septiembre y sostener encuentros bilaterales.