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    Bomberos de Quito logran controlar siete de nueve incendios forestales registrados en la ciudad

    "En lo que va del año tenemos cerca de 200 incendios forestales que han sido atendidos por parte del Cuerpo de Bomberos, con más de 1.300 hectáreas afectadas" lamentó Carolina Andrade, secretaria de seguridad municipal de Quito.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen obtenida de @MunicipioQuito en X

    Quito, la capital de Ecuador, fue golpeada por nueve eventos de incendios forestales durante este pasado 17 de septiembre. Siete de los siniestros ya fueron controlados, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

    Por ahora no se han dado a conocer cifras de heridos ni viviendas afectadas. Al menos 45 personas fueron evacuadas preventivamente del cerro Casitagua, según indicó el último reporte del Municipio de Quito. Este sector en el extremo norte de la ciudad es el más afectado actualmente por las emergencias.

    La secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, Carolina Andrade, mencionó ayer que en ese sitio calculan “cerca de 200 hectáreas que podrían estar ya afectadas”, lo que “significa un impacto muy fuerte y doloroso en la vegetación, en el patrimonio nacional de la ciudad”.

    Imagen obtenida de @MunicipioQuito en X

    “Damos nuestro mejor esfuerzo y trabajamos día y noche para controlar el incendio forestal en el cerro Casitagua. Durante toda la madrugada, nuestro equipo permaneció desplegado, lo que permitió disminuir la velocidad de propagación del incendio. Hoy, continuamos ininterrumpidamente con labores de control”, señalaron desde la institución bomberil.

    Para combatir la emergencia hay más de 90 efectivos desplegados en operaciones, 60 personas en la gestión de crisis y 20 vehículos. La Corporación Municipal, entidades gubernamentales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son algunos de los actores presentes en terreno.

    En el barrio La Vicentina también continúan las labores para enfrentar las llamas, con trabajos de control y liquidación por parte de Bomberos. El presunto responsable por el inicio del incendio forestal en este sector ya se encuentra en prisión preventiva. Según indicó la Municipalidad de Quito, será juzgado el 12 de octubre.

    Lee también:

    Más sobre:EcuadorIncendioQuitoCasitagua

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