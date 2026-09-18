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    Imputada por parricidio frustrado en Alto Hospicio queda en prisión preventiva

    Vecinos del sector lograron trasladar a la víctima a un centro asistencial, lo que permitió salvar su vida.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial

    Una mujer quedó en prisión preventiva tras ser imputada como autora del delito de parricidio frustrado en la comuna Alto Hospicio, de la Región de Tarapacá.

    Diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron al Ministerio Público determinar cómo ocurrieron los hechos dentro de un inmueble ubicado en la Avenida Detective Cubillos.

    La mujer, de nacionalidad ecuatoriana y 28 años, habría atacado a su conviviente y padre de sus dos hijos cerca de las 10:00 horas del pasado sábado. “Este delito se da en el contexto de una discusión por celos, donde la imputada lo ataca con un arma cortopunzante, provocándole una lesión penetrante en su zona dorsal”, explicó la fiscal de Alto Hospicio, María Alejandra Jorquera.

    El altercado habría ocurrido en presencia de los familiares de la víctima, un hombre de 38 años, también ecuatoriano. La imputada habría enterrado un cuchillo en la zona del tórax posterior y a nivel de la columna dorsal del sujeto, quedando el arma incrustada en él.

    Fue trasladado por vecinos a un centro asistencial, donde se verificó que quedó con un trauma del tórax y lesiones de carácter reservado. “Recibió atención médica oportuna, lo que permitió evitar su deceso”, detalló la persecutora.

    Tras hablar con testigos y familiares, Carabineros detuvo a la mujer minutos más tarde. Así, la mujer fue formalizada por la Fiscalía en torno al delito de parricidio en grado de ejecución frustrado.

    El Ministerio Público solicitó su prisión preventiva “considerando en especial la gravedad concreta de los hechos, el medio empleado y la zona corporal afectada, el riesgo también para la seguridad de la víctima”, explicó Jorquera.

    La petición de la fiscal fue acogida por el juzgado y la imputada permanecerá privada de libertad mientras transcurra la investigación, cuyo plazo quedó fijado en 120 días.

    Imagen referencial SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

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