Gobierno permitirá la salida de venezolanos con documentos vencidos: salvoconducto estará homologado en los próximos días

Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a la salida del país de ciudadanos venezolanos con documentos vencidos, que será posible gracias a un salvoconducto.

Dicha autorización que debe ser homologada entre hoy y mañana por la Cancillería chilena, busca responder a la revisión de una resolución de 2024 que flexibilizaba los controles de salida, pero que para el gobierno actual “adolecía una ilegalidad”.

Es por eso que, según explicó el subsecretario Pavez, “la única solución para aquellos ciudadanos venezolanos que quieran salir del país con pasaporte vencido es obtener un salvoconducto”, que debe ser reconocido por Chile.

Para aquello, reveló, el día de ayer Venezuela solicitó formalmente a Chile reconocer el salvoconducto que ellos tienen en su página web oficial. “Se le transmitió a la Policía de Investigaciones (PDI), pero falta que la Cancillería, a través de una resolución, homologue dicho salvoconducto a un documento válido de viaje para cumplir con la ley”, señaló.

Aquello significa que “todos los venezolanos que tengan ese salvoconducto van a poder salir del país, aunque no tengan pasaporte, aunque no hayan entrado por paso habilitado, sino que cualquier venezolano va a poder salir y va a poder ser admitido en Venezuela”.