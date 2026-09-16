Barcelona pasa la aplanadora y golea a Racing de Santander para mantener un liderato de campaña perfecta

Barcelona ganó y volvió a pasar la aplanadora. El elenco de Hansi Flick derrotó por un expresivo 7-2 al Racing de Santander para mantenerse como líder de LaLiga con 18 puntos en seis partidos.

Con un volumen de juego impresionante, el elenco blaugrana dio un concierto en el Camp Nou, resultado que se muestra hasta egoísta por la enorme cantidad de ocasiones que se crearon los locales.

Porque la gran cantidad de variantes que luce el equipo culé en ofensiva le sacan una enorme ventaja a la mayoría del resto de los elencos. En este capítulo, el equipo cantábrico no alcanzó a salvar el invicto de su valla ni siquiera antes de los 10 minutos. A los 8’, Raphinha ya había avisado, pero fue Joao Cancelo quien inició el festín de los campeones con impresionante remate desde la frontera del área.

Fue solo el inicio de la aplanadora, al cual ni la copiosa lluvia que caía sobre la Ciudad Condal podía detener. Perdonaron Dani Olmo y Karim Adeyemi en dos ocasiones, también lo hizo Raphinha. Sin embargo, la segunda conquista estaba al caer y fue, precisamente, el brasileño quien convirtió el 2-0 a los 25’, mediante tiro penal, tras recibir un pisotón.

A esa altura, el partido ya se leía como un despilfarro por la gran cantidad de ocasiones. Situación que quedó aún más en evidencia cuando el senegalés Maguette Gueye eludió a toda la zaga catalana para definir con clase el descuento del Racing en la media hora de partido.

Instantes más tarde, la visita tuvo el empate parcial en los pies de Canales. Pero fue el anfitrión el que redondeó un primer tiempo notable con un autogol de Villalibre, tras rozar el potente remate de Cancelo, y un nuevo gol de Raphinha para el 4-1. Incluso, Lamine Yamal se dio el lujo de perder un penal, antes del descanso.

El partido de ninguna decayó en la segunda parte, en ambas áreas. Perdonó Arana por el lado de los cántabros, pero el remate de Lamine Yamal volvió a poner en alerta a una defensa que se vio sobrepasada en la mayor parte del duelo.

Un grosero error del golero Wojciech Szczesny -quien ingresó en el descanso por problemas físicos de Joan García- permitió un nuevo descuento del visitante, en los pies del marroquí Yassir Zabiri, quien le quitó la pelota en la línea al meta polaco.

Sin embargo, el Barça respondió con otra ráfaga para acallar las tímidas críticas. Un nuevo penal convertido por Raphinha (67’) y un golazo del recién ingresado Gabriel Jesús, a once minutos del epílogo, completaron un marcado tenístico de 6-2. Faltaba el tanto de Lamine Yamal, el cual llegó a un minuto del tiempo reglamentario para que el hispano pusiera el 7-2.

Gana el Sevilla

La escuadra andaluza viajó hasta Galicia para derribar a una de las gratas sorpresas de LaLiga, en esta temporada. El once del titular Gabriel Suazo, líder y lateral izquierdo, derrotó por la cuenta mínima Deportivo A Coruña. La única cifra la convirtió Miguel Ángel Sierra, a los 52’.

Con esta nueva victoria, el elenco nervionense escala momentáneamente a la cuarto posición tras sumar 13 puntos, los mismos que Atlético de Madrid, escuadra que goleó 4-0 a Osasuna.