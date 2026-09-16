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    PS inicia homenajes a Escalona y se abre disputa por su cargo de secretario general

    La mesa socialista abrió una página web para rescatar la memoria del histórico dirigente. En la otra cara de la moneda, dos de los tres principales grupos internos del partido se disputan su papel en la directiva de Vodanovic.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 6 de septiembre 2026 Velatorio y despedida del militante del Partido Socialista Camilo Escalona en el Salon de Honor del exCongreso Nacional Christian Monsalve/Aton Chile CHRISTIAN MONSALVE/ATON CHILE

    Días después del deceso de Camilo Escalona, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, empujó la creación de un sitio de memoria dedicado a la vida del histórico expresidente del Senado y otrora timonel del PS, en la página web de la colectividad.

    La acción se la encomendó a Carlos Moreno, su jefe de gabinete, quien trabajó con Escalona años atrás; al periodista del partido, Mario Aguilera; al escritor y también periodista, Juan Azócar; el exasesor del Segundo Piso de Gabriel Boric, Francisco Melo, además de Ricardo Bravo y Ana Lagos.

    Así se creó la página web “Memorias Camilo Escalona Medina” que busca “contribuir a la creación de un archivo histórico dedicado a preservar su vida, trayectoria y legado”. La invitación es a compartir testimonios, anécdotas, vivencias, relatos y recuerdos de momentos compartidos con Escalona.

    “Ahora nos corresponde a todas y todos ayudar a preservar esa memoria. Cada fotografía, cada historia y cada recuerdo será una pieza de este archivo colectivo para las generaciones de hoy y del futuro”, se agregó en la misma línea.

    En Coquimbo, en tanto, se le rindió homenaje en el marco del desarrollo del proceso de conferencia socialista, mientras que en Aysén los militantes bautizaron una de sus células con el nombre del fallecido dirigente.

    La definición

    En paralelo en el partido miran con atención cómo se definirá la nominación del próximo secretario general de la tienda, cargo que asumió el exdiputado Arturo Barrios cuando Escalona ya no pudo seguir en la vida pública.

    Si bien el periodo de Escalona en la secretaría del partido está próximo a terminar (las elecciones de la mesa son el próximo año), el interior del PS creen que esta será una medición de fuerza entre los lotes internos.

    La alcaldesa Karina Delfino -heredera natural de Escalona en la Nueva Izquierda- hace unos días lanzó la primera piedra al señalar que su sector tiene una “legítima” aspiración. ¿Ella tiene la aspiración de asumir el cargo? En la tienda de calle París aseguran que puede, pero que es impracticable siendo alcaldesa de Quinta Normal.

    De ahí saltan otras opciones del mismo sector, como el diputado César Valenzuela o la exsubsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch. Pero en la colectividad aseguran que el asunto no ha pasado de una conversación informal y no hay un candidato formal de ese sector hasta ahora.

    Desde Grandes Alamedas y el Tercerismo -los otros lotes que controlan el partido- defienden que Barrios se quede en el cargo por los próximos meses hasta que esté claro cuáles son las cartas a competir por la presidencia de la colectividad que hoy ostenta la senadora Paulina Vodanovic.

    En términos formales, la disputa recién se podrá discutir cuando el tribunal supremo del partido decida convocar al comité central. En el PS creen que la próxima semana debería haber novedades al respecto, ya que allí se debe zanjar el reemplazo de Escalona en la secretaría general.

    Más sobre:PSPartido SocialistaCamilo EscalonaKarina DelfinoArturo Barrios

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