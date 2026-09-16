Fed contradice a Trump, sube la tasa por primera vez en más de 3 años y en Chile los efectos se sentirán sobre el dólar

En medio de las persistentes presiones inflacionarias producto del aumento en los precios del petróleo, debido al conflicto en Medio Oriente, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos optó por elevar las tasas de interés por primera vez en más de tres años.

En una decisión que era ampliamente esperada por los mercados, el banco central estadounidense decidió por unanimidad subir la tasa en 25 puntos básicos a un rango de entre 3,75%-4,00% desde el 3,50%-3,75% que había mantenido desde diciembre, tras una racha de tres bajas consecutivas de 25 puntos básicos.

Así, realizó su primer aumento desde julio de 2023, cuando aplicó un incremento de 25 puntos a un rango de 5,25%-5,50%, también en un intento de reducir la inflación, para la cual tiene una meta de 2% anual.

La decisión provocó la reacción del presidente de EEUU, Donald Trump, quien a través de su cuenta en la red social Truth Social, señaló que “las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo, ¡con mucha diferencia! ¡Nuestro país está en pleno auge gracias a las nuevas inversiones!“.

Además, expresó que, “si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit, que son la mayoría, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año. La palabra “déficit” no es más que un eufemismo para decir PÉRDIDA. Estamos “cargando” con casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar. ¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS, Y RÁPIDO!“.

Junto con la rebaja en los tipos, la Fed proyectó un aumento adicional antes de fin de año. De este modo, la entidad presidida por Kevin Warsh, quien asumió la presidencia de la Fed en mayo tras ser nominado en el cargo por Donald Trump, desafió la postura del mandatario, el que ha presionado durante meses por una política monetaria expansiva y quien el domingo enfatizó que las tasas de interés de Estados Unidos deberían ser las más bajas del mundo.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria Warsh reiteró su preocupación por el alto nivel de precios señalando que “los datos de inflación de este verano no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente”.

Asimismo, indicó que demasiadas categorías sigue registrando alzas de precios mayores al 3% en periodos de 6 a 12 meses.

En su comunicado el Comité de la Fed señaló que “la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Si bien la incertidumbre sigue siendo elevada debido, en parte, a los acontecimientos geopolíticos, el gasto interno ha mostrado resiliencia. El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta”.

Añadió que el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado.

En cuanto a los precios indicó que “la inflación se mantiene elevada. La medida de política adoptada hoy favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2% establecido por el Comité”. Asimismo, afirmó que el Comité garantizará la estabilidad de precios.

Efecto en Chile

Maximiliano Gré, Financial Advisor Manager de Betterplan, señaló que la decisión “pondrá en conflicto a la Fed con el presidente Trump, ya que venía pidiendo tasas más bajas para abaratar el financiamiento. Para los mercados, esto implicará condiciones crediticias más restrictivas, aumentando el costo de capital de las empresas y golpeando a los sectores de mayor crecimiento, como la inteligencia artificial, debido a la subida de tasas”, agregó.

Las consecuencias de la decisión ya se hicieron sentir en los mercados. El MSCI World de acciones globales experimentaba una fuerte caída de 0,83% al cierre de esta edición, mientras que, en Wall Street, el Dow Jones perdió 631 puntos, equivalente a un 1,21%. El S&P 500, por su parte, cerró con un retroceso de 0,45%, mientras que en el mercado tecnológico Nasdaq las acciones del sector anotaron una baja marginal de apenas 0,01%.

En Chile, la Bolsa de Santiago se alineó con la tendencia mundial y el IPSA bajó 0,77%.

Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, señala que el mercado está viendo un proceso de alza de tasas más largo, lo que podría implicar “unos temas para Chile. La renta variable, si bien inicialmente puede reaccionar bien porque se esperaban más subidas que las que dejó ver la Fed, inevitablemente se verá afectada y eso se traducirá en una presión sobre las acciones en un contexto macroeconómico desafiante para Chile, con una TPM que terminará siendo presionada por lo que ocurre en EEUU.”

Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, explica que alza de las tasas en EEUU implicará un alza en el costo de financiamiento a nivel global y, por ende, “las curvas en pesos y UF locales se ven presionadas. La magnitud, dado que ya estaba internalizada un alza en septiembre, dependerá de cuantas alzas se prevean hacia adelante. Aunque la UF debiese tener menos ajuste, porque la inflación es el eje”.

Agustín Vargas, analista de mercado de Capitaria, señala que hoy, según los datos que se están siguiendo en FedWatch, existe alrededor de 50% de probabilidad de una subida en octubre, mientras que una nueva subida posterior se ubica en torno al 37%.

“Esta revisión de expectativas está dando respaldo al dólar y explica parte del movimiento del dólar hacia $959,7″, señala.

El Dollar Index, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas como el euro, la libra o el yen, trepó 0,73% a su nivel más alto en un mes (100 puntos). A nivel local, el tipo de cambio anuló completamente la caída del martes y saltó $4,20, llegando a $961,20, su mayor valor desde el 14 de octubre del 2025.

Según Vargas, el tipo de cambio queda atento a tres variables principales: la trayectoria de las tasas estadounidenses, el comportamiento del dólar a nivel global y el cobre, “mientras que los elevados rendimientos de los Treasuries agregan presión sobre las monedas emergentes”.