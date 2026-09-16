Administración Trump considera celebrar una reunión ejecutiva sobre IA durante la visita de Xi Jinping a EE.UU.

La Administración de Donald Trump está sopesando la posibilidad de celebrar una reunión de alto nivel sobre inteligencia artificial (IA) durante el próximo viaje del presidente chino Xi Jinping a Washington, ya que se espera que ejecutivos de importantes empresas de tecnología e IA también asistan a la cita diplomática.

La visita de Estado de Xi a EE.UU. está programada para este 24 de septiembre y el diálogo sobre IA se basaría en las conversaciones que ambos líderes ya mantuvieron durante su cumbre de mayo de 2026 en Beijing.

En ese momento, ambos mandatarios hablaron sobre el establecimiento de salvaguardias para la IA y abordaron el delicado tema de las exportaciones de chips de Nvidia a China. Sin embargo, de esa cumbre no surgió ningún marco formal para esta tecnología.

El presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, en Beijing. Foto: Xinhua/Archivo. Yan Yan

Según distintas fuentes que conversaron con CNN, los funcionarios del gobierno estadounidense están discutiendo en privado la logística de un posible encuentro con los ejecutivos sobre el futuro de la IA y los riesgos que conlleva, aunque todavía no se ha concretado ni programado nada.

Las mismas fuentes indicaron que no estaba claro de inmediato si el presidente Trump participaría en caso de que la reunión se concrete. Por el momento, tampoco se prevé la participación de Xi.

“La Administración mantiene contacto regular con laboratorios de vanguardia en IA y seguirá colaborando con la industria tecnológica para afianzar el dominio de Estados Unidos en IA, al tiempo que garantiza la seguridad de los estadounidenses” , le dijo a la cadena de noticias CNN un funcionario de la Casa Blanca.

Entre los invitados a la cena de Estado ofrecida por Trump en honor a Xi se cuentan Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, quienes podrían asistir a la reunión en planificación.

Como consignó CNN, Chris Lehane, el director de Asuntos Globales de OpenAI, confirmó la asistencia de Altman a la cena en una entrevista concedida a la cadena CBS la mañana de este miércoles.

Una de las propuestas que se están considerando implica la colaboración entre laboratorios de IA estadounidenses y chinos para compartir información con el objetivo de prevenir las ciberamenazas relacionadas con la IA.

El progreso en este sentido ha sido lento y las dudas sobre la credibilidad de ambas partes dificultan incluso la negociación de acuerdos preliminares para el intercambio de información, como destacó Crypto Briefing.

A principios de septiembre de 2026, un funcionario de Washington confirmó que no se había programado formalmente ninguna cita específica sobre IA para mediados de septiembre, a pesar de que las negociaciones continuaban entre bambalinas.

Los esfuerzos por concertar ahora una reunión surgen en un momento en que líderes de la IA, entre ellos Altman, Dario Amodei de Anthropic y Elon Musk de SpaceXAI, expresaron públicamente su preocupación por los peligros que plantea esta tecnología si continúa sin control. Una posición ante la cual el inquilino de la Casa Blanca se mostró inmediatamente crítico y desestimó, al considerar que la ralentización del crecimiento de la IA en EE.UU. puede beneficiar a China y su rápido crecimiento en esta área.

Sam Altman, Dario Amodei y Elon Musk.