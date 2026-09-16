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    Culto

    “Que no te pasen IA por cueca”: artistas y SCD reclaman uso de IA en música chilena que suena en supermercados

    Artistas y el organismo que resguarda los derechos autorales han puesto acento en las canciones que hoy suenan en supermercados, sobre todo aquellas adscritas al folclor y la cueca, donde se está ocupando Inteligencia Artificial.

    Por 
    Equipo de Culto
    Músicos y SCD reclaman uso de IA para hacer música chilena que suena en supermercados

    La primera alarma la ha dado la señera cantante Ginette Acevedo, una de las voces clásicas del cancionero chileno. En una carta en el diario El Mercurio, la artista ha narrado una historia que pone acento en el uso de Inteligencia Artificial en la música que por estos días está sonando en supermercados para festejar las Fiestas patrias.

    “Desde esa experiencia, me ha sorprendido encontrarme estos días en supermercados con melodías que se asemejan a nuestro folclor, pero que nunca antes había escuchado. Piezas que suenan a cueca o tonada, pero que no lo son”, cuenta la intérprete.

    Luego sigue: “Al conversar de esto con mis nietos, me dijeron una respuesta que me dejó pasmada: ‘Es IA’, me dijeron. Qué triste es que algunos espacios utilicen nuestra identidad para impulsar sus ventas, pero no sean capaces de respetarla, y acudan a herramientas como la inteligencia artificial o los repertorios de librería para emular la historia, en lugar de promoverla”.

    Otros músicos, como Cristóbal Criceño, también han denunciado en redes que supermercados utilizan temas pop genéricos elaborados con IA para sus sonidos de fondo.

    Al respecto, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor ha publicado en sus redes una declaración bajo el título “Si te venden chilenidad, ¡qué al menos usen música chilena! Este 18 que no te pasen IA por cueca".

    Luego sigue: “Estás en un día de compras, todo está lleno de banderas y guirnaldas, te invitan a llevar productos asociados a las Fiestas Patrias, y de fondo suena algo que se parece a una cueca, pero que carece por completo del alma que caracteriza a nuestro baile nacional. ¿Te ha pasado algo así?“.

    “Si has vivido esta escena, no nos extraña: Estamos en tiempos de emuladores de música, que producen canciones no identificables, con un origen imposible de rastrear. La cueca, la tonada y nuestro folclor en general, no son la excepción”.

    Cabe aclarar que el ejercicio que realizan los supermercados no es ilegal y en términos financieros resulta más barato, ya que no se paga catálogo licenciado.

    Más sobre:Música cultoMúsicaCuecasIAInteligencia artificial

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