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    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    El CEO de Nvidia sostiene que las fuerzas del mercado pueden impulsar un desarrollo seguro. Sus declaraciones contrastan con el llamado del jefe de Anthropic, Dario Amodei, a reducir el ritmo de los avances.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación Tecnología / La Tercera

    Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, rechazó la necesidad de establecer nuevas regulaciones de seguridad para la inteligencia artificial y defendió que las empresas pueden avanzar rápido sin descuidar los riesgos de sus productos.

    Durante una conversación con Marc Benioff, CEO de Salesforce, en un evento de esa compañía este martes, Huang sostuvo que la industria no necesita nuevas leyes ni regulaciones, según informó Bloomberg.

    El ejecutivo calificó como una “falsa elección” la idea de que el desarrollo de la IA debe escoger entre velocidad y seguridad.

    “Definitivamente se pueden tener ambas al mismo tiempo”, afirmó.

    Según explicó, las empresas pueden ajustar su ritmo hasta estar suficientemente seguras de que aquello que lanzarán será valorado por el mercado. A su juicio, los incentivos para actuar con cautela ya existen.

    La respuesta al llamado a ralentizar la IA

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación Tecnología / La Tercera

    Las declaraciones llegan en medio de un debate creciente sobre los riesgos de los sistemas más avanzados. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó recientemente un ensayo de unas 3.800 palabras en el que propuso desacelerar su desarrollo (lee acá el ensayo de Amodei).

    Su intervención siguió a la renuncia de un empleado de Anthropic, quien acusó a esa empresa y a OpenAI de poner en riesgo vidas humanas ante la posibilidad de que sus tecnologías se conviertan en una amenaza para la humanidad.

    Huang ha defendido una postura distinta. A comienzos de esta semana, mantuvo sobre un escenario una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que ambos cuestionaron los llamados a frenar los avances.

    La posición del ejecutivo tiene especial peso por el papel de Nvidia: la compañía es el mayor fabricante de aceleradores de inteligencia artificial, los chips que sostienen la expansión de los centros de datos.

    Este martes, Huang insistió en que las propias empresas pueden decidir no lanzar productos que resulten perjudiciales. Su argumento sitúa en las decisiones empresariales y los incentivos del mercado la responsabilidad de compatibilizar innovación y seguridad.

    Lee también:

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