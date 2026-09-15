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    Política

    Canciller evita responder si Kast se reunirá con Trump en la ONU: “Será una semana intensa de bilaterales”

    El canciller Francisco Pérez Mackenna fue consultado esta jornada sobre el tema, pero solo se limitó a decir que tendrán “muchas reuniones bilaterales que van a ser de gran interés” para el gobierno.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A solo días del debut del Presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), sigue en duda la realización de una reunión bilateral con su par estadounidense Donald Trump.

    Hasta el momento, el mismo mandatario adelantó que en New York tendrá una serie de encuentros con primeros ministros, pero no querido aclarar si sostendrá una cita con el líder norteamericano.

    “Va a ser una semana bastante intensa de reuniones bilaterales. Ya tenemos reuniones bilaterales confirmadas con varios primeros ministros”, señaló este lunes en radio Agricultura.

    Bajo ese marco de incertidumbre, el canciller Francisco Pérez Mackenna fue consultado esta jornada sobre el tema, pero solo se limitó a decir que tendrán “muchas reuniones bilaterales que van a ser de gran interés” para el gobierno, ya que eso “es lo habitual” para ese tipo de giras.

    “Conté lo que puedo contar”, acotó sobre el punto.

    Sumado a lo anterior, sostuvo que Cancillería lleva una agenda con dos temas principales: buscar apoyos para la candidatura de Valparaíso como la sede para BB&J, “que es un organismo de Naciones Unidas que se preocupa de los mares” y promover el Compromiso de Santiago, acuerdo entre Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Chile, el cual apunta a combatir de delincuencia transnacional.

    Bachelet

    Por otro lado, el titular de Relaciones Exteriores también fue inquirido por la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, considerando que se aproxima un nuevo sondeo de su postulación.

    “Este es un tema cerrado para nosotros, lo comunicamos en marzo de este año y, básicamente, en aquella época, lo que dijimos fue que no íbamos a estar detrás de esta candidatura por la baja probabilidad que habíamos estimado para que esta llegara a buen término”, manifestó el canciller.

    Interpelación

    Por último, al ser consultado sobre la interpelación que se llevará a cabo en la Cámara Baja el próximo lunes 28 de septiembre por su manejo de las relaciones exteriores del país, el canciller dijo que “es un derecho de la Cámara de Diputados”.

    “Yo ya he manifestado mi total disposición a asistir, a contestar las preguntas que ahí se me hagan”, concluyó.

    Más sobre:ONUJosé Antonio KastDonald Trump

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