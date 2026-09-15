Ministro Alvarado instruye al gabinete a ordenarse tras descoordinaciones entre ministros que inquietan al oficialismo

Un plato de pollo con queso, risotto y un mousse para cerrar. Con ese menú el Presidente José Antonio Kast recibió ayer, cerca de las 19:30 de la tarde, a los presidentes de partido del oficialismo para sostener una nueva reunión de trabajo, solo unos días después de cumplirse seis meses de administración.

A la cita en el Palacio de La Moneda llegaron los timoneles Arturo Squella (Partido Republicano), Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quienes previamente también había sostenido un encuentro con el ministro de la Segpres, José García Ruminot. El secretario de Estado, junto a su par de Interiory de la Segegob, Claudio Alvarado, también estuvieron en la reunión con el Mandatario.

El encuentro -que se extendió por cerca de una hora y media- tenía un objetivo claro: revisar la agenda del gobierno en materia laboral, en medio de la preocupación en el sector por el nivel de desempleo en el país, que alcanzó un 9,5% en el último trimestre mayo-julio, la cifra más alta en cinco años.

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En la cita, además, los presidentes de partidos transmitieron una inquietud que viene rondando hace días: el desorden que se ha visto en el gabinete entre diferentes ministros. “La coordinación no puede ser solo con los partidos, debe partir en el gobierno”, le recalcaron los timoneles al Mandatario.

Así, en respuesta a eso, Alvarado tomó la palabra e informó que en los últimos días ha conversado con los ministros para pedir orden y evitar nuevas diferencias públicas. “No deberían repetirse de nuevo” , recalcó, tajante, a los timoneles.

Esto, en un contexto en el que la aprobación del Presidente ha sufrido una fuerte baja en las encuestas de opinión y que las expectativas se han ido desplomando.

De esa forma, según explicó Alvarado, también habló directamente con algunos de los ministros implicados en las últimas descoordinaciones. En esas conversaciones -según les dijo a los presidentes de partido- el ministro fue enfático en que el gobierno era un colectivo y que, por lo mismo, polémicas que desordenaran ese trabajo no podían volver a repetirse.

En las colectividades están latentes algunos de los episodios de los últimos días. Sin ir más lejos, una de las diferencias más notorias fue el desmarque del titular del Trabajo, Tomás Rau, respecto a la meta de desempleo fijada por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aspira a llegar al 6,5%. “Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz). Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, dijo.

También está la polémica del ministro de Defensa, Fernando Barros, con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) y su partido, el lunes pasado, después de que el secretario de Estado cuestionara que “ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”, también reforzó esa idea en el sector.

El titular de Defensa ha sido uno de los secretarios de Estado más cuestionados en el oficialismo durante los últimos días debido a sus declaraciones en materia de relaciones exteriores, lo que ha generado varias polémicas con el canciller Francisco Pérez Mackenna. “Parece vocero opinando de todo”, criticó Núñez la semana pasada.

A ello, también se suman otras descoordinaciones y declaraciones cruzadas portagonizadas por algunos ministros como Iván Poduje (Vivienda) y Quiroz. Por lo mismo, los timoneles no dudaron en poner el tema sobre la mesa.

De hecho, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el senador Cruz-Coke reconoció que fue una de las materias abordadas en el encuentro con Kast. “Esto está atravesado por muchas vanidades y muchos egos. Entonces yo tengo la impresión de que acá algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos. Y yo creo mucho en eso: tú cacareas cuando pusiste el huevo, no antes de ponerlo. Entonces, bueno, sí, ha sido un problema”, aseguró.

En ese sentido, apuntó a que “hay que morderse la lengua y hay que tratar de entender que hay algo que está en el horizonte, de todo lo que un buen político debiese desear, que se llama bien común y que va más allá de darme gustitos personales, y algunos se los dan”.

Este lunes, otro de los parlamentarios del sector que había advertido por las descoordinaciones en el gabinete fue el senador Andrés Longton (RN), quien aseguró que faltaba alguien que ordenara a los secretarios de Estado. “Los ministros no pueden tener autonomía para decir lo que quieran porque pasas a llevar a otros ministerios y puedes generar conflictos que no estén bien orquestados. (...). Te termina desviando la agenda y generando conflictos eventualmente internacionales”, apuntó.

Kast se compromete a “plan de emergencia laboral”

En paralelo a las descoodinaciones -según fuentes que participaron del encuentro- la primera parte de la reunión se enfocó por completo en la crisis laboral.

Mientras que en los partidos apuntaron a generar un paquete de medidas que puedan revertir la cifra en el corto plazo, en el Ejecutivo explicaron que iniciaron un plan de trabajo entre diferentes carteras. Así, indicaron que los ministerios de Transporte, Obras Públicas, Hacienda, Salud y Economía, entre otros, están alistando un “plan de emergencia laboral” antes de ingresar la Ley de Presupuesto que, por lo demás, tendrá como foco la crisis de desocupación.

“El Presidente nos manifestó preocupación por la creación de empleo en el corto plazo. Y por eso nos anunció dos cosas: primero va a haber una Ley de Presupuesto orientada al empleo, con mayor gasto en los bienes de capital. Y, en segundo lugar, en los próximos días va a haber un anuncio sobre un nuevo plan de empleo en el corto plazo que va a implicar un importante esfuerzo fiscal”, dijo el diputado Ramírez respecto a la cita.

Su par de RN, Andrea Balladares, en tanto, aseguró que “parte de lo que hemos conversado es qué otras medidas se pueden tomar y cómo el gobierno puede reactivar ciertas áreas que permitan que hoy día, más allá de las reformas estructurales, cómo mejorar lo que hoy tenemos con propuestas más concretas, con propuestas de corto plazo”.

Aunque desde el gobierno no adelantaron los detalles, transmitieron que las medidas apuntarían a un incremento de la inversión para generar nuevos puestos de trabajo. La posibilidad de de transferencias directas -como se hizo en pandemia con el IFE- no fue abordada, pero en los partidos transmiten que por el momento no estaría considerada.