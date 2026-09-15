Nicolás Massú desafía a la poderosa España en la Copa Davis: “Siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo”

Nicolás Massú abordó el desafío de enfrentar a España por la Copa Davis, en uno de los retos más complejos desde que está al mando del equipo chileno. De todas maneras, fiel a su mentalidad, el capitán no se achica frente al gran elenco europeo.

“Todas las Copas Davis son importantes y en el momento que te toca jugar uno siempre se toma esa serie con la mayor seriedad independientemente del momento. Desde que soy capitán nunca se ha perdido local, siempre hemos ganado, eso también nos da confianza, obviamente sabemos el rival que nos toca, una potencia mundial, último finalista. Siempre España se ha caracterizado por ser un equipo impresionantemente bueno, pero también por otro lado el hecho de poder enfrentarnos con ellos es porque nosotros lo hemos ganado en cancha”, valoró.

En ese contexto, destacó la regularidad del equipo chileno. “Para enfrentar a los mejores del mundo es porque has hecho un camino y has recorrido durante años poder enfrentarte con potencias mundiales y también nos hemos mantenido en el tiempo. Entre más podemos jugar con ellos creo que medirse y poder competir quiere decir que estamos arriba, hoy día estamos dentro de los 16 mejores equipos del mundo, eso es un logro, pero nosotros queremos seguir subiendo, queremos seguir mejorando”, destacó.

El Vampiro valoró el aporte de Nicolás Jarry, quien poco a poco se recupera de una dura lesión en el codo. “Está en etapa de recuperación y empezó a jugar tenis la semana pasada. Le dije que de igual manera quería que estuviera con nosotros, que estuviera entrenando, que sienta el apoyo, que también le iba a servir. Es importante como jugador que lleva tantos años en la Copa Davis para los jugadores jóvenes y que esté con nosotros y que justo vamos a jugar en Chile también eso coincide y la verdad que me tiene contento”, subrayó.

Por otra parte, abordó la falta de experiencia copera del cuadro español, que tiene a varios jugadores debutantes. “Tienen jugadores muy jóvenes que pueden jugar en todas las superficies, que tienen un tenis bastante moderno. He visto los resultados que han tenido, tanto en arcilla como en cemento, juegan bien. Antiguamente había bastante diferencia entre los jugadores españoles que jugaban en arcilla y en cemento, hoy día eso ha cambiado”, resaltó.

“Yo creo que la localía es importante para nosotros, hemos tomado la decisión de jugar acá, en cancha de arcilla, con nuestras condiciones y bueno, es un lugar donde no ha traído siempre resultados positivos, tenemos confianza. Qué mejor que enfrentarse a países que están dentro de los mejores del mundo, son los últimos finalistas y cuando uno se dedica a un deporte, por lo menos en el caso mío, siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo”, afirma.

Crisis del tenis

Massú, en su estilo, evitó profundizar en la crisis del tenis, aunque compartió la inquietud que tenía. “Obviamente que lo hemos manejado y hemos vivido con preocupación. Nosotros queremos lo mejor para el tenis chileno y la verdad que lo que más me preocupaba a mí es que esta Copa Davis se pudiera hacer de forma normal. Desde que llegamos hemos podido trabajar tranquilos, nos hemos sentido como anteriormente, de forma que hemos preocupado solamente de practicar, de entrenar y de organizarnos, así que en ese sentido estoy tranquilo. Las entidades oficiales y correspondientes tendrán que seguir trabajando en lo que tienen que hacer”.

Por otro lado, también valoró que se juegue en fiestas patrias. “Me encantaría también haber jugado esta Copa Davis en un estadio para 15.000 personas. Sabemos que también en ese sentido, es una fecha muy especial para nosotros en Chile, es algo increíble que se tope justo una fecha tan especial, tengo los mejores recuerdos cuando me tocó jugar en Rancagua, cuando me tocó jugar en otros lados, a veces nos tocaba jugar de visita y pasar el 18 afuera”, partió resaltando.

“Esta serie tiene todo para ser espectacular, enfrentarse con los mejores del mundo, en tu casa, con un equipo que seguramente de los jugadores que tenga España ahora, los van a ver durante muchos años en los primeros lugares del ranking mundial... Todos hablan de Rafael Jódar, lo tenemos acá en Chile, podemos enfrentarnos a un equipo que acaba de hacer final...”.

“Es una fecha impresionantemente especial para nosotros y no me acuerdo bien, pero lo que me contaron es que las entradas se vendieron en cuatro horas, por eso te digo que si hubiéramos tenido un estadio para 10.000 o para 15.000, a lo mejor también estaría lleno, y en eso hay que trabajar para el día de mañana, poder, si tenemos una Copa Davis como esta, poder seguir, que este deporte siga creciendo, porque le ha entregado demasiado el tenis a este país, y ojalá que se pueda hacer durante muchos años más”, cerró.