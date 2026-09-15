¿Fue responsable Vozinha del gol de Concepción ante Colo Colo? Expertos se dividen por el nivel del arquero de Cabo Verde

El domingo, ante Deportes Concepción, Vozinha recibió el primer gol desde que defiende a Colo Colo. El guardameta caboverdiano había conseguido entregar en blanco su portería en los choques frente a Unión Española, por la Copa Chile, y Huachipato, por la Liga de Primera. En ambos, eso sí, dejó dudas respecto de su nivel.

Ante los lilas se le cortó la racha. En los 12′, tuvo una dubitativa salida en un tiro de esquina. El uruguayo Norman Rodríguez aprovechó la desinteligencia compartida con la defensa y adelantó a los penquistas ante un Monumental repleto y ávido, además del triunfo, de una presentación consagratoria del arquero que brilló en el Mundial en casa.

¿Fue responsable Vozinha del gol de Deportes Concepción en el Monumental?

La jugada puso al arquero africano, quien la semana pasada apareció entre los candidatos al premio Lev Yashin, del Balón de Oro, nuevamente en la mira de los fanáticos. Ya habían existido aprensiones después de un intento de salir jugando ante Unión Española y, más recientemente, en una fallida salida ante Huachipato, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Esa vez, lo lapidó Claudio Bravo. “Carece de técnica y coordinación”, analizó el excapitán de la versión más exitosa de la Roja.

La revisión del gol de Rodríguez muestra a Vozinha siendo anticipado por el volante lila, quien también le gana a Jeyson Rojas, el defensor más próximo para enfrentarlo. El golero intenta desesperadamente golpear el balón con los puños, una faceta que había trabajado durante la semana, según exhibieron las redes sociales del club albo. Evidentemente, queda corto y fracasa en el intento.

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Norman Rodríguez ganó por arriba y adelantó a Deportes Concepción en este #MatchdayDomingo. Se trata del primer gol que recibe Vozinha desde su llegada a #ColoColo.



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El análisis

El análisis de la jugada no arroja un consenso. “Es responsable, porque técnicamente ejecuta mal el movimiento. Es una pelota que es de arquero. Va de frente, con los puños. No se desplaza hacia adelante. Hay un componente técnico que explica el error”, consigna Álex Varas, quien jugó por los albos entre 2005 y 2006.

El análisis del exseleccionado es tajante. “Se está notando que no tiene muchos recursos. Es rápido, atajador innato, pero carece de fundamentos. Si Colo Colo va a la Copa Libertadores debe traer otro arquero”, sentencia el actual coach ontológico.

Menos drástico es Jorge Martínez, expreparador de arqueros de los albos. “Si no la topa nadie, la pelota sigue su curso y, tal vez, Vozinha la toma o pudiese haberla desviado. No veo responsabilidad directa. Es un error táctico. En este caso, de Jeyson Rojas, quien al saltar baja la cabeza. Había muchos hombres en el área. Cinco en el primer palo. Tampoco es cierto que el área chica sea siempre del arquero. A veces, se meten los rivales y dificultan los desplazamientos”, sostiene el especialista.

“Hay muchas circunstancias o momentos del partido en que el arquero no va a tomar la decisión de salir cuando hay muchos hombres en el área. En esta, sobre todo, cuando se le mete Jeyson ahí. Cuando quiere reaccionar, ya es tarde. No siempre el área chica es del arquero. A veces no se sale, el arquero prefiere quedarse en el arco, esperando la trayectoria del balón. Si la pelota bajaba y nadie la tocaba, probablemente, llegaba donde estaba él”, concluye.