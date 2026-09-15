SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Lavrov asegura que se reunirá con Marco Rubio en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

    La Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York se celebrará entre el 22 y el 28 de septiembre.

    Por 
    Europa Press
    El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Imagen @mae_rusia en X.

    El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este martes que mantendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que se celebrará entre el 22 y el 28 de septiembre.

    “Tengo programado un encuentro en Nueva York con Rubio, en los márgenes de la Asamblea General (de la ONU)”, ha indicado Lavrov, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS, sin que Washington se haya pronunciado por ahora sobre esta posible reunión, que tendría Ucrania y las relaciones bilaterales como sus principales asuntos.

    Así, ha reiterado que Moscú considera que Estados Unidos “entiende las causas subyacentes de este conflicto, al contrario que el resto de países occidentales”, al tiempo que ha aplaudido el interés de la Administración de Donald Trump a la hora de intentar lograr un acuerdo negociado.

    Estados Unidos ha declarado claramente que hay que olvidar la adhesión de Ucrania a la OTAN si queremos llegar a un acuerdo, y que debemos reconocer la realidad sobre el terreno”, ha apuntado Lavrov, quien ha subrayado además que Moscú está preparado para retomar negociaciones “a nivel triateral o bilateral”.

    “Siempre estamos dispuestos a negociar; nunca hemos retrasado estas negociaciones ni hemos intentado complicarlas”, ha señalado el jefe de la diplomacia rusa, quien ha insistido en que Moscú “no suspenderá” su ofensiva durante las negociaciones. “Nunca hemos rechazado negociaciones y las que han tenido lugar no han sido interrumpidas por nuestra iniciativa”, ha reseñado.

    En este sentido, ha destacado que “de vez en cuando, algunos países europeos ofrecen establecer algún tipo de canal de comunicaciones, sin anunciarlo públicamente”. “Ha pasado. Nunca nos hemos negado, incluso ante los europeos”, ha dicho Lavrov, quien ha criticado en cualquier caso la postura de los países europeos y su alianza con Kiev.

    El ministro de Exteriores ruso ha cargado contra la “postura obtusa” de la Unión Europea (UE) de cara a un posible acuerdo de paz, incluida su negativa a reconocer la anexión de la península de Crimea --llevada a cabo en 2014-- y las provincias del Donbás, parcialmente ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

    Más sobre:RusiaEstados UnidosONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretario Pavez descarta “choque de agendas” entre los ministros y defiende trabajo comunicacional del Ejecutivo

    “Es un error grave de parte del gobierno”: alcaldesa Delfino critica nuevo reglamento de Seguridad Municipal

    Homicidio en Peñalolén: hombre muere baleado al intervenir en defensa de mujer que discutía con sujeto en la vía pública

    ChileDay en Londres: ministro Quiroz se apoya en McCloskey para que la inversión vuelva a crecer 8%

    Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    Lo más leído

    1.
    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    2.
    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    3.
    El ministro de Exteriores de Irán viaja a China para abordar el conflicto en Medio Oriente

    El ministro de Exteriores de Irán viaja a China para abordar el conflicto en Medio Oriente

    4.
    El ministro de Defensa de China pide estar alerta ante las tendencias “militaristas y revisionistas”

    El ministro de Defensa de China pide estar alerta ante las tendencias “militaristas y revisionistas”

    5.
    Aumentan a 16 los muertos por derrumbe de un edificio en el que vivían decenas de desplazados en Gaza

    Aumentan a 16 los muertos por derrumbe de un edificio en el que vivían decenas de desplazados en Gaza

    6.
    Al menos tres muertos: un helicóptero de NBC se estrella en Los Ángeles

    Al menos tres muertos: un helicóptero de NBC se estrella en Los Ángeles

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 16 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 16 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Alcalde Palacios por artículo en reglamento de Seguridad Municipal: “Genera más confusión que un aporte”
    Chile

    Alcalde Palacios por artículo en reglamento de Seguridad Municipal: “Genera más confusión que un aporte”

    Subsecretario Pavez descarta “choque de agendas” entre los ministros y defiende trabajo comunicacional del Ejecutivo

    “Es un error grave de parte del gobierno”: alcaldesa Delfino critica nuevo reglamento de Seguridad Municipal

    ChileDay en Londres: ministro Quiroz se apoya en McCloskey para que la inversión vuelva a crecer 8%
    Negocios

    ChileDay en Londres: ministro Quiroz se apoya en McCloskey para que la inversión vuelva a crecer 8%

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal
    Tendencias

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Las mellizas Abraham le dan a Chile el séptimo oro en los Juegos Odesur
    El Deportivo

    Las mellizas Abraham le dan a Chile el séptimo oro en los Juegos Odesur

    Le apodan el nuevo Messi: juvenil busca irse libre del Manchester United apuntando a España

    “Es el mejor de Sudamérica en su posición”: la tajante petición de Claudio Bravo para acercar a Erick Pulgar a la Roja

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026
    Cultura y entretención

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas

    Aumentan a 16 los muertos por derrumbe de un edificio en el que vivían decenas de desplazados en Gaza

    Arabia Saudita acusa a los hutíes de haber lanzado un dron hacia la Meca

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa