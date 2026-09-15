Caso Sartor: la hoja de ruta de Landmark y Vector para la venta del control de Azul Azul

La venta del control de Azul Azul entrará en una etapa clave tras las Fiestas Patrias, marcando un hito en la reestructuración corporativa de la concesionaria que administra al Club Universidad de Chile, entidad donde el fondo de inversión privado (FIP) Tactical Sport concentra el 63% de las acciones.

El proceso avanzó el pasado 3 de septiembre, cuando el liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor, Eduardo Godoy, se reunió con el directorio de la sociedad para exponer el diseño estratégico de la venta y solicitar colaboración en el levantamiento de información para los eventuales interesados. Asimismo, el acta de la junta de acreedores del 8 de septiembre detalló la disposición del liquidador para “colaborar” en la negociación con la Universidad de Chile ante la problemática del convenio de uso de nombre y marca, exigiendo resguardos estrictos para proteger este “activo fundamental”.

Para llevar a cabo la operación, el liquidador adjuntó las propuestas recibidas de parte de Landmark y Vector Capital. En particular, Landmark Alantra, integrante del Grupo Alantra, se presentó como una banca de inversión independiente especializada en transacciones mid-market, con oficinas en Santiago, Buenos Aires y Bogotá, registrando 31 transacciones en los últimos cinco años, con un 93% de carácter cross-border.

Landmark ocupa el tercer puesto en el ranking de asesores independientes de M&A en Latinoamérica desde 2020, con 22 operaciones, solo detrás de Lazard y Rothschild.

En cuanto a la ejecución, la propuesta contempla un plan de trabajo estructurado en cuatro fases que abarcan la preparación de documentos de marketing como el Teaser, el CIM y el vendor due diligence; las gestiones de comercialización y distribución mediante contacto con contrapartes, acuerdos de confidencialidad o NDAs y rondas de preguntas; la selección de candidatos junto al proceso de Due Diligence con el uso de un VDR y la recepción de ofertas indicativas y vinculantes; y finalmente la documentación y el cierre de la transacción, incluyendo el contrato SPA y el apoyo en procesos normativos de OPA o la Fiscalía Nacional Económica (FNE) si corresponde.

Según la presentación, todo este cronograma se proyecta para una duración total de “seis meses”, desarrollándose el primer mes con el “kick-off” y la definición de estrategia, el segundo mes con la distribución del Teaser y CIM, el tercer mes con la sesión de preguntas y la recepción de la oferta indicativa, entre el cuarto y quinto mes con el acceso al Virtual Data Room, el due diligence y las presentaciones gerenciales, para culminar finalmente entre el quinto y sexto mes con la oferta vinculante, la negociación y el cierre definitivo.

El equipo a cargo de este proceso estará liderado por Pablo Larraín como socio fundador, de acuerdo a la presentación. Este cuenta con más de veinticinco años de experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A). La operación también contará con un soporte regional en Argentina y Colombia, además de una red de apoyo internacional con presencia en Europa y Estados Unidos, se detalla.

Cronograma

Por su parte, la presentación del liquidador señaló que Vector Capital Corredores de Bolsa, fundada en 2006, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el mercado financiero chileno y actualmente ocupa el octavo lugar en el ranking de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) para 2025, posicionándose como “la corredora de más rápido crecimiento en el país”. La entidad administra una base superior a los 600.000 clientes.

En cuanto al mecanismo de venta propuesto, la corredora contempló estructurar la transacción mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), detallando la alternativa de realizar un remate en bolsa.

La estrategia operativa se divide en cuatro grandes etapas. El primer hito, enfocado en el diagnóstico y la valorización entre las semanas 1 y 4, abarca el cálculo del valor del paquete controlador mediante múltiplos fundamentales, patrimoniales y comparables deportivos, la cuantificación del premio por control y el descuento por liquidez, junto con la revisión detallada del marco regulatorio y concursal.

Posteriormente, los hitos 2 y 3, desarrollados entre la semana 3 y la 13, comprenden el proceso de venta propiamente tal, abarcando la identificación y priorización de compradores, los acercamientos confidenciales, la conducción de las negociaciones, la estructuración de la OPA ante la CMF y el necesario alineamiento con la Universidad de Chile respecto a las condiciones contractuales y la vinculación con el futuro controlador.

El hito 4 se extiende entre la semana 9 y la 16 para asegurar el cierre y el acompañamiento integral de la operación. Esta fase final integra la coordinación directa con el liquidador y los asesores legales, la interlocución constante con la casa de estudios y el regulador, y el respaldo técnico hasta concretar el traspaso definitivo del control.

Todo este plan se articula en un cronograma total de dieciséis semanas (aproximadamente cuatro meses), donde la mecánica regulatoria de la OPA, que incluye la elaboración del prospecto y constitución de garantías, la presentación formal a la CMF, la publicación del aviso, el periodo de vigencia de la oferta, el cierre con su respectiva liquidación y la emisión del informe final, transcurre de manera paralela entre las semanas 9 y 16.