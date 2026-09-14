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    Empresas cierran el primer semestre con alza de 21% en sus ganancias y suman casi US$17 mil millones

    Para el primer semestre reportaron más de 470 empresas a la CMF, cuyos ingresos sumaron US$194 mil millones, un 12,11% por sobre el mismo periodo del ejercicio previo. SQM fue la compañía con las mayores utilidades, totalizando US$1.024,7 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    bolsa de santiago

    Son 471 las empresas que entregaron sus estados financieros correspondientes al primer semestre a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En total, las compañías informaron ganancias acumuladas por US$16.881 millones entre enero y junio de 2026, equivalente a un alza de 21,16% respecto del mismo periodo del ejercicio previo.

    En tanto, los ingresos acumulados por US$194.272 millones, un 12,11% más que un año atrás, mientras que el efectivo y equivalente al efectivo subió 15,41%, hasta los US$40.792 millones. El capital de trabajo del conjunto creció 15,06%, a US$40.839 millones.

    Entre enero y junio, SQM reportó las mayores ganancias al sumar US$1.024,7 millones, seguida por Banco de Chile con US$714,8 millones, y Empresas Copec, con US$711,9 millones.

    Al mirar solo el segundo trimestre, los ingresos del total de empresas en el período llegaron a US$101.913 millones, un 17,65% más que en igual trimestre de 2025, mientras que el resultado trimestral se disparó 30,08%, hasta los US$8.955 millones.

    Estatales

    Entre las principales compañías agrupadas por sector, el conjunto de empresas estatales fue uno de los que más aportó al alza: sus ganancias sumaron US$1.988 millones en el semestre, un 73,86% más que en los primeros seis meses del ejercicio pasado.

    El impulso lo dio en gran medida Codelco, que informó utilidades por US$668,5 millones en el semestre, un salto de 501,4% frente a los US$111,2 millones de un año antes.

    Detrás de Codelco, Enap fue la segunda estatal con mayores ganancias, con US$578,4 millones, un 81,7% más que en 2025. Por su parte, BancoEstado ganó US$324 millones, un 8,7% por sobre el mismo periodo de 2025.

    De las 36 empresas estatales con datos comparables, 17 mejoraron su resultado -13 aumentaron sus ganancias respecto del primer semestre de 2025, (entre ellas Casa de Moneda y EFE Valparaíso)-, mientras que 19 empeoraron. De dicha cifra, 12 vieron una baja en sus ganancias y siete ampliaron sus pérdidas.

    Solo una compañía cruzó de un resultado a otro: Metro, que pasó de utilidades por US$51,2 millones en 2025 a pérdidas por US$72,2 millones en este semestre. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), por su parte, amplió sus números rojos desde -US$7,5 millones a -US$113,5 millones.

    Las que ganaron

    Un total de trece sectores reportaron un alza en su última línea durante el semestre. El de mayor incremento porcentual fue Consumo -que agrupa a Empresas Carozzi, Carozzi, Hortifrut, Soprole y Watts-, con ganancias por US$114,2 millones, un 147,8% más que en los primeros seis meses del año pasado. El salto se explica en parte por Watts, que más que duplicó sus utilidades (+124,4%, a US$12 millones), y por Hortifrut, que redujo sus pérdidas desde -US$75,4 millones a apenas -US$0,8 millones.

    El sector Autopistas fue el segundo con mayor alza, con utilidades por US$481,7 millones (+98,2%). El impulso vino de Vespucio Norte Express, que pasó de pérdidas por US$13,5 millones a ganancias por US$221,6 millones.

    En el sector bancario, las quince entidades que reportan agruparon ganancias por US$3.486 millones, un 15,48% más que un año atrás. Banco de Chile lideró con US$714,8 millones (+4%), seguido de cerca por Banco Santander con US$711,1 millones (+19,2%), y BCI con US$699 millones (+21%).

    Las eléctricas también anotaron un alza, aunque más moderada: sus ganancias sumaron US$1.559,8 millones, un avance interanual de 5,89%. Enel Américas concentró la mayor utilidad del sector, con US$512 millones (+18,5%), mientras que Colbún fue la excepción relevante, con una caída de 50,4% en su resultado.

    A la baja

    Solo el sector telecomunicaciones cerró el semestre con pérdidas, y estas se profundizaron: pasaron de -US$69,1 millones en los primeros seis meses de 2025 -US$125,5 millones para el mismo periodo de este ejercicio. Tanto Telefónica Móviles Chile como Telefónica Chila ampliaron sus números rojos antes -US$141,6 millones en el caso de la primera, y de -US$42,1 millones en el caso de la segunda. Entel fue la excepción, con un alza de 29,1% en sus ganancias, hasta los US$58,2 millones.

    El sector Viñas registró la mayor caída porcentual entre los que mantuvieron ganancias: -35% respecto del primer semestre de 2025 hasta los US$27,8 millones. Viña San Pedro Tarapacá retrocedió 87,1%, mientras que Concha y Toro, la mayor del grupo, bajó 14%, a US$30,6 millones.

    En el sector gas las ganancias cayeron 28,4% año contra año, hasta los US$103,4 millones, arrastradas por Empresas Gasco, que pasó de utilidades de US$12,2 millones a pérdidas de US$8 millones.

    El retail también retrocedió: sus ganancias sumaron US$667,9 millones, un 24,2% menos que un año atrás. Falabella siguió siendo la principal aportante, con US$584,5 millones, aunque con una leve baja de 3,1%. Cencosud cayó 79,6%, a US$43,1 millones.

    El sector forestal tuvo un comportamiento mixto: en conjunto, sus ganancias cayeron 22,8%, hasta los US$86 millones. Celulosa Arauco fue la sorpresa positiva, al pasar de pérdidas por US$10 millones a utilidades por US$71,7 millones, pero CMPC retrocedió 74,4%, a US$33,4 millones, y Masisa amplió sus pérdidas desde los US$9,3 millones a US$19,2 millones.

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