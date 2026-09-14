Expertos se suman a alerta del BC por crecimiento y prevén que el PIB podría volver a caer en el tercer trimestre

“Es posible que la recuperación de la economía tome un poco más de tiempo”. Ese fue uno de los mensajes principales que envío la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa en entrevista con Pulso, el domingo pasado.

El ente rector rebajó a entre 0,25% y 0,75% su proyección de crecimiento del PIB para 2026 y también pasó a levemente negativa su apuesta para la inversión, ratificando el frío momento que vive la economía chilena y advirtiendo que existe el riesgo de que dicha debilidad se extienda más de lo previsto.

Esta misma visión fue refrendada por Costa en su exposición en Chileday. “si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente que lo previsto”.

En la misma presentación afirmó que “en el último Ipom, se detalló que el escenario ha cambiado de manera importante respecto a lo que “preveíamos al inicio del año y creo conveniente repasar rápidamente lo que ocurría desde hace unos meses para entender de mejor manera la situación actual”.

9 SEPTIEMBRE 2026 PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL, ROSANNA COSTA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Los economistas se suman a ese diagnóstico que entregó el Banco Central: “Es un riesgo totalmente válido, a la luz de las últimas cifras y por la desaceleración de factores de demanda que no se esperaban, particularmente la inversión. Lo que es minería era más previsible”, sostiene el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón.

Francisca Pérez, economista de Bci, añade que “el mercado laboral me preocupa de manera especial, ya que su recuperación se ve cuesta arriba y aún no hay noticias desde el gobierno para mejorar el estímulo a la creación de empleo”.

Y Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, subraya que “vemos dos fuerzas en juego. Hay una expectativa de que la inversión repunte como resultante de algunas de las medidas aprobadas en la megarreforma que aprobó el gobierno y de las perspectivas que muestra el catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital. Pero, por otra parte, no tenemos muchas razones para esperar un repunte relevante en el consumo, porque el mercado laboral está muy debilitado, al igual que la confianza. También está el riesgo de que la inversión no se materialice, que es lo que vimos que ha ocurrido durante este año”.

Dólar retoma las alzas tras débil Imacec de agosto (null)

Agosto bajo

Si julio sorprendió por lo flojo que estuvo con una caída de 1,5%, para agosto las expectativas no son auspiciosas. Si bien nadie tiene como escenario base una contracción de esa magnitud, sí las proyecciones para el crecimiento económico son acotadas y fluctúan entre -0,1% y 1,5%.

En la parte baja de las proyecciones se sitúa Pérez, quien sostiene que su estimación preliminar para el Imacec total se encuentra en -0,1% interanual, mientras que para el registro no minero tendría una expansión acotada de 0,7%. “La debilidad mensual reflejaría la persistencia de los temporales que siguieron azotando la economía en dicho mes”, sostiene.

Carlos García, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado estima “una expansión marginal que no superará el 0,5%”.

En 1% se ubica Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP y en 1,1% de expansión Alarcón quien no ve la tracción necesaria para que la economía se acelere. Levemente más arriba es la previsión de Pérez con una previsión de 1,5%.

Si la economía registra una caída de 0,1% el acumulado del año entre enero y agosto sería de -0,4% y si es 1,5% el registro alcanzaría una caída de 0,2%.

Economía chilena suma cinco meses en rojo tras nueva caída del Imacec. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

PIB del tercer trimestre: Techo 1%

El primer trimestre la actividad cayó 0,3%, mientras que el segundo cuarto -0,2%. Y si bien la expectativa esta puesta en el tercer trimestre la economía comenzaría a acelerarse, julio destiñó lo que hizo reconfigurar el escenario de proyecciones.

Robledo puntualiza que “tenemos 0,4% de proyección para el PIB de 2026, que asume una ligera contracción en el tercer trimestre y un repunte fuerte en la última parte del año”.

Andrés Pérez lo analiza así: “En el tercer trimestre, la economía se volvería a contraer en 0,5% interanual, seguido de una expansión de 2,7% en el cuarto trimestre. Con ello, la economia crecería en torno a 0,5% en 2026”.

Alarcón espera un PIB de 0,4% para el tercer trimestre. y García tiene como proyección un 0,5%, mientras que para el cuarto trimestre prevé “una recuperación moderada en torno al 1%. La mejora de fin de año vendrá por una incipiente reactivación interna más que por estímulo monetario”.

Juan Ortiz tiene como escenario central un PIB de 0,7% en el tercer trimestre.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence de Corpa dice que “para el tercer trimestre estamos esperando un crecimiento de 1% y para el cuarto de 1,9%. Lo que haría un crecimiento anual del orden de 0,6%”.

¿El riesgo para el 2027?

El Banco Central proyectó un rango entre 2% y 3%, sin embargo, los expertos ven que existen una serie de riesgos, principalmente externos que podrían afectar la proyección sumado al alicaído mercado laboral.

Andrés Pérez, sostiene que “solamente por efectos base, la economía tendría una vara relativamente baja para crecer en torno a 3% en 2027. Sin embargo, debemos mirar con atención la evolución del conflicto en el Medio Oriente, dado que los elevados precios del petróleo pueden dificultar la convergencia de inflación, y han llevado a condiciones financieras globales significativamente más restrictivas a plazos largos”.

Robledo pone el acento en que “el mayor riesgo es que la inversión no se materialice, tal como ocurrió durante todo este año. Y por el lado del consumo, el supuesto de que no puede tener tampoco un año demasiado estelar es bastante fácil de sustentar: el mercado laboral y la confianza están debilitados”.

Al final de cuentas, la economista subraya que “es difícil esperar que la masa salarial —los recursos que tiene la gente para gastar— crezca a un ritmo que sustente un año estelar para el consumo privado”.

Pavel Castillo entrega más argumentos para la cautela: “Estamos aplazando una reactivación hacia el segundo semestre en vez de inicio de año como era hasta hace un tiempo”.

Por su parte, García dice que “el panorama para 2027 está sujeto a condiciones estrictas: que se revierta el ciclo alcista del crudo y que la inversión privada repunte gracias a una necesaria reducción de la carga tributaria a las empresas. Si cualquiera de estos dos factores falla, se pondrá en serio riesgo una recuperación sobre el 3%, postergando el retorno al crecimiento potencial del país”.

Ortiz comenta que “el escenario para 2027 debería darse un repunte de la inversión respecto a 2026, el dinamismo del consumo público debería seguir siendo acotado en medio de un proceso de ajuste fiscal, pero debería darse un leve repunte del consumo privado por un mejor escenario de expectativas y repunte del mercado laboral”.

No obstante, indica que “el escenario externo seguirá posiblemente siendo un factor de incertidumbre, en medio conflictos que posiblemente se mantengan activos y riesgos asociados al crecimiento de la deuda bruta de las principales economías y su efecto en las tasas externas. El factor externo considero que es elemento que más cautela se debe considerar en el escenario base para 2027”.

Y Francisca Pérez lo mira “con mucha cautela, en gran parte porque una proporción importante del crecimiento va a ser un rebote estadístico, y aún hay que ver cómo el mercado laboral va a reaccionar después de la mayor inversión”.