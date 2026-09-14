Presidente de Lituania confirma derribo de dron en su espacio aéreo por cazas de la OTAN y apunta a posible origen ruso

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, alertó este lunes que un dron que ingresó al espacio aéreo del país fue destruido por aviones de combate de la OTAN, en un episodio que se registra en medio de una serie de incidentes con aeronaves no tripuladas en países próximos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El mandatario señaló que el aparato habría sido probablemente de origen ruso y destacó la reacción de las fuerzas aliadas desplegadas en territorio lituano.

“Un dron que acaba de entrar en el espacio aéreo lituano fue destruido por cazas de la OTAN. Agradezco al personal aliado por su rápida respuesta”, manifestó Nausėda.

Al respecto, indicó que el episodio ocurre mientras Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania.

“Con Rusia intensificando su agresión contra Ucrania, esa preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”, afirmó.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.



With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

Durante la madrugada, las autoridades lituanas activaron una alerta por la presencia de un dron y enviaron advertencias a residentes de Vilna, Trakai y Elektrėnai. Según los primeros reportes, el aparato habría ingresado desde la zona de Bielorrusia.

Asimismo, el domingo, la nación emplazada en el noreste de Europa había activado otra alerta aérea por una supuesta incursión de un dron.

Fue en el aeropuerto de Vilna, que tuvo que suspender temporalmente sus operaciones y la OTAN envió cazas para investigar el objeto detectado en el espacio aéreo lituano. Sin embargo, tras una inspección visual, el piloto determinó que las señales detectadas por radar correspondían a una bandada de aves.

Serie de incursiones en el flanco oriental

Cabe señalar que el reciente episodio acaece en un contexto de creciente actividad de drones en el espacio aéreo de países de la OTAN cercanos a Rusia y Ucrania.

El 14 de agosto, un Eurofighter italiano integrado a la misión de la OTAN derribó un dron que había ingresado al espacio aéreo de Letonia. Otros dos F-16 turcos también fueron desplegados durante el incidente.

El origen del aparato no pudo establecerse inicialmente, aunque las autoridades letonas señalaron que su ingreso podía estar relacionado con interferencias electrónicas rusas.

Antes de ese suceso, en mayo, un dron de características militares había ingresado en el espacio aéreo de Estonia, donde fue derribado por un F-16 rumano que participaba de la misión de vigilancia aérea de la OTAN. Ese hecho, junto con otros incidentes similares en la región, llevó a la Alianza a ampliar las atribuciones de su misión aérea en los países bálticos.

En julio, la OTAN acordó transformar la tradicional misión Baltic Air Policing en una operación de defensa aérea, ampliando el margen de actuación de los cazas desplegados en Estonia, Letonia y Lituania para neutralizar objetos que representen una amenaza.

Otros incidentes en países cercanos a la guerra

Los episodios en el Báltico se suman a otros incidentes registrados durante los últimos días en países próximos al conflicto.

El domingo, un dron ruso impactó un tren de pasajeros en territorio ucraniano, cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN.

El ataque ocurrió poco después de que pasara por la zona un tren diplomático en el que viajaban, entre otros, el ex primer ministro británico Boris Johnson y el exministro de Relaciones Exteriores sueco Carl Bildt.

El mismo contexto llevó al gobierno polaco a informar este lunes sobre el hallazgo de un dron militar sospechoso en la costa del mar Báltico. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, comunicó el hallazgo y señaló que las autoridades trabajan para determinar sus características, origen y propósito.

Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca. Zalecam wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach. Na zdjęciu właściwy obiekt. Coraz wiecej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. pic.twitter.com/EuSC6sTPuJ — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 14, 2026

También durante septiembre se han registrado similares sucesos en Moldavia y Rumania. Según Reuters, dos drones rusos ingresaron recientemente en espacio aéreo moldavo; uno cayó y provocó un incendio cerca de la capital, mientras otro continuó hacia Rumania, lo cual incluso obligó a modificar temporalmente operaciones aéreas en Moldavia.