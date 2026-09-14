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    En cadena digital por Fiestas Patrias: Kast envía mensaje de “esperanza” frente a complejo escenario económico y de baja aprobación

    En una alocución transmitida por todos los canales digitales del gobierno, el Mandatario abordó las dificultades que enfrenta el país y llamó a recuperar “la paz, la confianza y el desarrollo”, además de convocar a la ciudadanía a celebrar las festividades con responsabilidad.

    Por 
    Roberto Martínez

    A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Presidente José Antonio Kast difundió este lunes su primer mensaje a través de una “cadena digital”, un formato inédito para La Moneda que busca trasladar a las redes sociales una modalidad hasta ahora reservada principalmente para las transmisiones presidenciales por televisión abierta.

    El registro, de casi seis minutos, fue difundido a través de las cuentas oficiales del gobierno, la Oficina del Presidente y Vocería en plataformas como YouTube y X.

    El eje del mensaje estuvo puesto en la identidad nacional, la unidad y la necesidad de mirar el futuro “con esperanza” frente al complejo escenario económico actual y la baja aprobación del gobierno.

    Después de la tormenta siempre sale el sol. Y en Chile, que ha pasado por diversas tempestades, volverá a salir el sol. Estas Fiestas Patrias deben ser también una celebración de la esperanza. Chile comienza una nueva etapa”, expresó Kast.

    El Mandatario complementó esa idea reconociendo las dificultades que enfrenta el país y planteando que las transformaciones impulsadas por su administración requieren tiempo.

    Sabemos que ninguna transformación verdadera ocurre de un día para otro. Sabemos que todavía existen dificultades y que queda mucho por hacer. Nuestro país puede y va a recuperar la paz, la confianza y el desarrollo” y remarcó que esa tarea no corresponde exclusivamente al Ejecutivo, remarcando que “Chile nos necesita a todos. Eso significa ser patria”.

    Mensaje marcado por la identidad nacional

    Durante la intervención, Kast realizó un recorrido por distintas expresiones culturales y territoriales del país, desde el norte hasta la Patagonia y la Antártica, además de mencionar a los chilenos que se encuentran fuera del territorio nacional.

    También vinculó la idea de patria con el trabajo cotidiano de distintos sectores de la sociedad. Nombró a pescadores, agricultores, mineros, profesores, emprendedores, equipos médicos, militares, carabineros y bomberos como parte de la construcción del país.

    “Chile está también en el corazón de nuestros hogares. En la sabiduría y cariño de nuestros abuelos. En los padres que se esfuerzan cada día, y en los niños que son toda nuestra esperanza y nuestro futuro”, expresó.

    Complejo escenario económico y baja aprobación presidencial

    La intervención, anunciada durante esta jornada, se enmarca también en un escenario de retroceso en los principales indicadores de evaluación ciudadana del gobierno.

    De acuerdo con la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de septiembre, la aprobación de Kast se ubica en 34%, mientras que su desaprobación alcanza el 62%, el registro más alto de esta última variable desde el inicio de su administración.

    El mismo sondeo establece que, al cumplirse seis meses de gobierno, 62% considera que la gestión ha sido peor de lo que esperaba, mientras que la evaluación promedio de la actual administración durante sus primeros seis meses se sitúa en 3,4.

    En el escenario económico, la tasa de desempleo llega a 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el nivel más alto registrado en los últimos cinco años.

    Asimismo, la inflación acumulada a doce meses alcanzó un 4,1% anual al cierre de agosto de 2026, variación más alta registrada en lo que va del año.

    En ese tenor, Kast apuntó contra las dificultades que el país ha atravesado y a la necesidad de recuperar la confianza.

    Chile es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas y desafíos. Esa misma convicción es la que necesitamos hoy”, manifestó el Presidente, antes de insistir en el componente de esperanza de su mensaje.

    “Miremos el futuro con confianza y optimismo. Tenemos una hermosa historia. Tenemos una tierra maravillosa. Somos un pueblo capaz de sobreponernos a cualquier adversidad y tenemos por delante un futuro y una patria común que cuidar, servir y engrandecer”, zanjó.

    De igual modo, hizo un llamado a quienes continuarán trabajando durante el feriado, con especial énfasis en policías, Fuerzas Armadas, bomberos y trabajadores de la salud.

    “Agradezcamos a Carabineros, a las policías, a los miembros de las Fuerzas Armadas, Bomberos, trabajadores de la salud y a todos quienes permanecerán cumpliendo su deber mientras los demás celebran”, dijo.

    También llamó a evitar conductas de riesgo durante las celebraciones: “Hagamos de estas Fiestas Patrias un verdadero encuentro nacional para celebrar y no tener que lamentar la pérdida de seres queridos por conductas temerarias e irresponsables”, sentenció.

    Más sobre:Presidente KastFiestas PatriasCadena digitalMensajeEsperanzaEconomíaAprobaciónNacional

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