Un reloj inteligente puede registrar entrenamientos, mostrar notificaciones y acompañar durante todo el día. Pero esa comodidad pierde parte de su atractivo cuando hay que cargarlo cada noche, siete veces por semana.

El Huawei Watch GT 7 Pro pone el foco en ese problema: ofrece una autonomía que permite espaciar las cargas, sin renunciar a una pantalla brillante ni a un diseño cuidado.

En La Tercera probamos durante dos semanas su versión verde de 46 milímetros, disponible en Chile por $329.990. La experiencia deja a la batería como su principal fortaleza, aunque también hay aspectos destacables en la construcción y el seguimiento deportivo.

Diseño

Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

La caja de aleación de titanio, el bisel de cerámica y el cristal de zafiro que protege la pantalla dan forma a un reloj robusto, con una apariencia cercana a la relojería tradicional.

La elección de materiales es uno de sus atributos más evidentes desde el primer contacto. Además del verde, el Huawei Watch GT 7 Pro está disponible en amarillo y negro.

Su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas alcanza un brillo máximo de 3.000 nits, según las especificaciones de Huawei. Durante el uso en exteriores, permite consultar la hora y los datos del entrenamiento con claridad, incluso a pleno sol en esta semana pre primaveral.

La correa incorpora un sistema llamado EasyCross, que esconde el extremo sobrante por debajo. Es un cambio discreto, pero útil: ayuda a mantener el ajuste durante la actividad física y evita que la punta quede suelta.

Autonomía

Huawei anuncia hasta 21 días de autonomía con uso ligero y 12 días con uso regular. Son cifras que corresponden a distintos escenarios de uso y conviene distinguir de la duración obtenida en una prueba.

En nuestra experiencia, la batería fue uno de los aspectos mejor resueltos del reloj y permitió usarlo durante varios días sin estar pendiente del cargador.

Cuando llega el momento de recargar, la base magnética inalámbrica recupera cerca de la mitad de la capacidad en unos 25 minutos. La carga completa toma poco más de una hora.

Rendimiento

Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

En el funcionamiento cotidiano, HarmonyOS 6.1 ofrece una navegación fluida. El reloj puede vincularse con teléfonos Android y con iPhone, aunque su ecosistema de aplicaciones es más acotado, un aspecto que conviene considerar si se busca ampliar sus funciones mediante servicios de terceros.

El seguimiento deportivo también deja buenas impresiones.

El GPS respondió bien al registrar recorridos urbanos con vegetación y rutas en altura cerca de Santiago. Para quienes corren o pedalean al aire libre, esa consistencia resulta más relevante que acumular una larga lista de modos de ejercicio.

Entre las novedades aparecen funciones para esquí y snowboard, con registros de velocidad, desnivel y fuerza G en las curvas. En ciclismo, incorpora alertas de curvas cerradas y medición de la carga del ascenso.

El seguimiento de la frecuencia cardíaca mantuvo un buen desempeño general. En cambios de intensidad muy bruscos, el sensor mostró cierto retraso frente a una banda de pecho, una diferencia que puede importar a quienes entrenan con intervalos y necesitan una respuesta inmediata.

Por $329.990, el Watch GT 7 Pro resulta atractivo para quienes priorizan materiales, seguimiento deportivo y autonomía. Su mayor acierto se percibe con los días: permite incorporar el reloj a la rutina sin que cargarlo se convierta en otra tarea diaria.