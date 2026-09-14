Seremi de Salud RM decomisa 80 kilos de alimentos e inicia sumarios sanitarios a 3 carnicerías de Estación Central

La Seremi de Salud RM, Pía Venegas, junto al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, fiscalizó esta jornada 3 carnicerías en el sector de María Rozas Velásquez, donde se iniciaron 3 sumarios sanitarios respectivamente y se decomisaron 80 kilos de productos, entre ellos carnes y quesos.

Según detalló la autoridad sanitaria, en la fiscalización “se constató venta de alimentos que no contaban con la rotulación reglamentaria que indicara el origen de los productos, fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento, dentro de otras deficiencias”.

Además de esto, agregó, algunos locales presentaron deficiencias de tipo estructural y de higiene, por lo que se iniciaron los sumarios sanitarios respectivos.

Para garantizar la calidad de los productos, as carnicerías deben cumplir con las medidas sanitarias establecidas por el Reglamento de los Alimentos, mientras que los vendedores siempre deben acreditar la procedencia de la carne y mantener una correcta cadena de frío.

Asimismo al momento de la compra, los consumidores deben verificar que las carnes se encuentren refrigeradas o congeladas, manteniendo una correcta cadena de frío en vitrinas selladas o congeladores y que el local mantenga condiciones higiénicas.

Las carnes envasadas deben contener información sobre la fecha de vencimiento.

“La carne debe presentar color, aspecto normal y no tener olor desagradable. En el caso de ser carnes selladas al vacío recomendamos no adquirir aquellas que en sus empaques contengan exceso de aire en su interior”, explicó

En cuanto a las carnes crudas, continuó, “los consumidores no deben aceptar productos que presenten tintes verdosos, lo que se da por la descomposición producida por bacterias o extremadamente húmedas, lo que se genera por la multiplicación de hongos”.

En el marco de la campaña Eepecial por Fiestas Patrias, desde el 7 de agosto, a la fecha, la Seremi de Salud RM ha inspeccionado más de 300 recintos como fábricas de cecinas, carnicerías, restaurantes, entre otros, cursado 119 sumarios sanitarios, con 3 prohibiciones de funcionamiento y decomisado casi 2 toneladas de productos cárneos en mal estado.

Entre las principales deficiencias detectadas está el hallazgo de roedores, productos vencidos, elaboración en locales sin autorización, pérdida de la cadena de frío, carne con fechas de vencimiento caducada, sin trazabilidad o con sus características organolépticas alteradas. También se han detectado problemas estructurales, aseo deficiente y presencia de vectores.

El consumo de carnes en mal estado puede provocar desde intoxicaciones alimentarias, hasta enfermedades más graves como triquinosis y cuadros digestivos generados por Salmonella, entre otros.

Según se advirtió, los grupos de mayor riesgo son personas mayores, mujeres embarazadas, lactantes y niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

En caso de presentar síntomas de intoxicación alimentaria como: deshidratación, fiebre alta, sangre en deposiciones, las personas deben concurrir al centro de salud más cercano.

Ante dudas, se puede llamar al Fono Salud Responde 800 360 7777.