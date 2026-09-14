Rabat condena agresión contra defensora penal pública durante audiencia de formalización en el Centro de Justicia en Santiago

El ministro de Justicia Fernando Rabat condenó este lunes la agresión sufrida por una defensora penal pública durante una audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago.

Según los antecedentes conocidos, el hecho se produjo el martes pasado en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. En aquella circunstancia, un sujeto imputado por un delito de robo con intimidación terminó con la cautelar de prisión preventiva.

Tras la determinación del juzgado, el hombre agredió a quien realizaba su representación legal con gritos y golpes. La situación debió ser prontamente controlado por funcionarios de Gendarmería en el lugar.

En ese contexto, el secretario de Estado condenó la agresión antes señalada.

“Ninguna circunstancia justifica que quienes ejercen esta función y las otras en un tribunal de justicia sean agredidos o amenazados por realizar su trabajo”, mencionó Rabat.

“ Quiero expresarle mi solidaridad y respaldo a la defensora agredida y hacerlo extensivo a todos los defensores que diariamente cumplen una labor esencial para el funcionamiento de nuestro sistema de justicia ”, concluyó el ministro.

La agresión contra la abogada está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La víctima del ataque está recibiendo apoyo por parte de la Defensoría Penal Pública, según detalló la institución a través de un comunicado.

“La Defensoría Penal Pública seguirá trabajando y adoptando todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la seguridad de cada una de las personas que trabajan en nuestra institución, cuyo compromiso y labor cotidiana hacen posible que la justicia funcione”, remarcaron.