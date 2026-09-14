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    Con una dotación de más de 200 carabineros: inauguran comisaría temporal en fondas del Parque O’Higgins

    La unidad policial estará habilitada hasta el 22 de septiembre y su objetivo es contribuir a un entorno seguro para quienes concurran a las actividades.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el Parque O’Higgins, donde se desarrollará La Gran Fonda de Chile entre el 17 y el 20 de septiembre, se inauguró la mañana de este lunes la 69° Comisaría Temporal de Carabineros.

    La unidad policial contará con una dotación aproximada de 220 carabineros y con servicios operativos las 24 horas. Además, permanecerá habilitada hasta el 22 de septiembre con el objetivo de fortalecer las labores preventivas, de control y seguridad durante la celebración de las Fiestas Patrias.

    “La seguridad de estas fondas, de este evento masivo, es lo más relevante para nosotros. Queremos que la gente venga tranquila, venga a disfrutar, venga a pasarlo bien. Por eso se ha implementado una serie de medidas de seguridad”, señaló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

    En la ceremonia, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó el objetivo preventivo de este despliegue y formuló un llamado a la comunidad a disfrutar de las actividades con responsabilidad.

    “Queremos que la gente venga tranquila, que la gente pueda disfrutar. Hacemos el llamado que venga, que concurra, pero con la prudencia que eso también amerita”, sostuvo.

    Según explicó la autoridad, los servicios policiales estarán orientados a la prevención y se desarrollarán de manera coordinada con personal de la Municipalidad de Santiago y equipos de seguridad privada.

    El objetivo, según explicaron, es contribuir a un entorno seguro para quienes concurran a las actividades.

    Desde Carabineros precisaron que la habilitación de esta unidad temporal forma parte de un despliegue institucional que contempla la implementación de 12 unidades temporales a nivel nacional, ubicadas en sectores que durante las Fiestas Patrias concentran una importante afluencia de público, como fondas y ramadas.

    Más sobre:Fiestas PatriasComisaríaParque O'HigginsMario DesbordesMarcelo Araya

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